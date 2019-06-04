Копирайт изображения Getty Images Image caption Це перший закордонний візит Володимира Зеленського на посту президента.

Володимир Зеленський у Брюсселі говорив про європейську та євроатлантичну інтеграцію, реформи в Україні та досягнення миру на Донбасі. Не обійшлося без жартів.

4 червня Володимир Зеленський поїхав з робочим візитом до Бельгії для зустрічей з керівництвом ЄС та НАТО. Це його перша закордонна поїздка на посту президента.

Спочатку він зустрівся з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Перед переговорами вони потисли руки у присутності журналістів.

Хтось з натовпу поставив Юнкеру запитання про те, чи не сумує він за своїм другом Петром Порошенком. "У мене є новий", - відповів президент Єврокомісії.

А Зеленський жартома додав: "Я кращий. Новий кращий за старого".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Журналіст спитав Юнкера, чи не сумує той за своїм другом Порошенком. "У мене є новий", - відповів президент Єврокомісії.

Журналісти також намагалися дізнатися деталі переговорів, але Юнкер та Зеленський на ці запитання не відповіли.

Далі відбулася зустріч українського президента з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Після переговорів вони вийшли до журналістів.

Генсек НАТО вчергове заявив про підтримку територіальної цілісності України та привітав бажання президента України досягти миру.

Пан Зеленський заявив, що курс України до НАТО та ЄС закріплений в Конституції і є незмінним.

Говорячи про Донбас, він сказав: "Ми готові до переговорів з Росією, ми готові до виконання Мінських угод".

За словами президента, 5 червня відбудуться переговори у Мінську, на яких українська сторона запропонує конкретні пропозиції для досягнення миру. Буде на зустрічі і новий начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

При цьому пан Зеленський не уточнив, про що саме йде мова.

Увечері у вівторок президент України також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Візит Зеленського до Брюсселя триватиме і в середу, 5 червня. Цього дня він проведе переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Напередодні прес-секретар президента Юлія Мендель розповіла, що цей візит підтвердить незмінну позицію - курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердить, що Україна продовжує докорінні реформи, зокрема, безкомпромісну боротьбу з корупцією.

А сам президент у своєму Facebook написав, що планує обговорити з європейськими лідерами шляхи тиску на Росію для встановлення миру на Донбасі.

"Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов'язково знайдемо", - повідомив він.

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