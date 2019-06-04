Вбивство хлопчика: міста охопили мітинги через свавілля поліції
В різних українських містах пройшли мітинги біля управлінь поліції через смерть 5-річного хлопчика на Київщині, у вбивстві якого звинувачують двох поліцейських.
Люди критикують реформу поліції та вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Під час акції звучали колискові. Люди, які прийшли до будівлі МВС, приносили дитячі іграшки, свічки та портрети Кирила.
Згодом на акції у Києві учасники запалили фаєри і вимагали від міністра Авакова піти у відставку.
Так мітингували під обласним управлінням Нацполіції в Одесі. На акцію прийшли десятки активістів, аби привернути увагу до свавілля з боку поліції.
Зібралися активісти на мітинг "Безкарність вбиває" і у Львові.
Акція "Безкарність вбиває" пройшла ще в ряді міст України, зокрема, в Дніпрі, Рівному, Харкові, Черкасах.
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