В різних українських містах пройшли мітинги біля управлінь поліції через смерть 5-річного хлопчика на Київщині, у вбивстві якого звинувачують двох поліцейських.

Люди критикують реформу поліції та вимагають відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Image caption Це акція "Безкарність вбиває" біля будівлі МВС у Києві.

Image caption У Києві на мітинг прийшли десятки активістів.

Під час акції звучали колискові. Люди, які прийшли до будівлі МВС, приносили дитячі іграшки, свічки та портрети Кирила.

Image caption Жінка ставить портрет вбитого хлопчика до будівлі МВС у Києві.

Згодом на акції у Києві учасники запалили фаєри і вимагали від міністра Авакова піти у відставку.

Так мітингували під обласним управлінням Нацполіції в Одесі. На акцію прийшли десятки активістів, аби привернути увагу до свавілля з боку поліції.

Image caption Акція в Одесі.

Image caption Акція в Одесі.

Зібралися активісти на мітинг "Безкарність вбиває" і у Львові.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція біля управління поліції у Львові.

Копирайт изображения УНІАН

Акція "Безкарність вбиває" пройшла ще в ряді міст України, зокрема, в Дніпрі, Рівному, Харкові, Черкасах.

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