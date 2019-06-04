"Удар" іде на вибори і робить пропозицію Саакашвілі

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що партія "Удар" буде брати участь в дострокових парламентських виборах. А Міхеілу Саакашвілі запропонував стати головою цієї політсили.

"Удар" іде на дострокові парламентські вибори і пропонує нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії "Удар", а Михаїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Кличко також додав, що його команда підтримує кроки на шляху ефективного реформування держави, європейську та євроатлантичну інтеграцію, але разом з тим він залишається мером Києва, аби виконати те, що обіцяв.

"У мене ще багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюся мером столиці, щоб вони стали реальністю", - додав він.

Джерела BBC News Україна повідомили, що Володимир Кличко участі у виборчій кампанії брати не буде. Раніше ЗМІ писали, що двоє братів можуть разом піти на парламентські вибори.

Міхеіл Саакашвілі 29 травня прилетів до України одразу після того, як Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

Вже 1 червня колишній президент Грузії дружньо спілкувався з мером Києва, прогулюючись новим пішохідним мостом. Відео спільної прогулянки виклав Віталій Кличко у своєму Facebook.

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