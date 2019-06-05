У Зеленського ще немає посади для Саакашвілі

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не планує призначати експрезидента Міхеіла Саакашвілі на якусь державну посаду.

Про це він заявив грузинським журналістам, передає "Інтерфакс".

"На цьому етапі ми не розглядаємо можливість надання йому будь-якої державної посади", — сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе у Брюсселі.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель підтвердила, що президент не розглядає призначення Саакашвілі.

"Не тільки президент Зеленський, а й весь світ уважно спостерігали за змінами, які відбувалися в Грузії при керівництві Саакашвілі. Досвід Грузії буде цікавий Україні. І мова не тільки про Саакашвілі ", — сказала Мендель.

Відповідаючи на питання про можливу екстрадицію Саакашвілі до Грузії, вона сказала, що президент України відновив йому українське громадянство, "інші кроки повинні зробити представники правоохоронних структур".

Ще до перемоги на виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.

На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі та має гарний досвід боротьби з корупцією".

Майбутнє в Україні

Після повернення в Україну Саакашвілі заявив, що не претендує на державні посади в Україні й не буде балотуватися на виборах до Верховної Ради.

"Я сам нікуди не піду, ні на які вибори. Але, звичайно, я буду сприяти й всіляко допомагатиму повному оновленню політичної влади в Україні", — сказав експрезидент Грузії.

Пізніше в інтерв'ю ТСН експрезидент уточнив, що хотів би "створити площадку для нових ідей" в Україні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Саакшвілі повернувся в Україну 29 травня — на наступний день після повернення йому громадянства президентом Володимиром Зеленським

"Я хочу бути Стівом Джобсом української політики у питанні генерування ідей", — сказав він.

Водночас, 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія "Удар" йде на вибори, а пану Саакашвілі запропонував стати головою політсили.

Справи проти експрезидента

У 2014 році у Грузії Саакашвілі фігурував у статусі підозрюваного у справах про розтрату бюджетних коштів та перевищення повноважень на посаді президента.

5 січня 2018 року суд Тбілісі визнав його винним у перевищенні повноважень. Суд вважає, що він порушив закон, коли у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, винних у вбивстві працівника банку Сандро Гиргвліані. Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі.

У червні 2018 року суд Тбілісі визнав Саакашвілі винним в організації побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році начебто за критику на його адресу, і засудив екс-президента до шести років позбавлення волі.

Грузія кілька разів зверталася до України, щодо його екстрадиції, але отримувала відмову.

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