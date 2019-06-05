Переяслав-Хмельницький прощається: похорон 5-річного Кирила та акції протесту

У середу в Переяславі-Хмельницькому поховають 5-річного Кирила Тлявова, який помер у понеділок в Києві.

Як передають кореспонденти BBC News Україна, хлопчика відспівують і надворі навколо дому стоїть цілковита тиша.

На початку церемонії прощання бабусю Кирила забрала швидка, батько хлопчика також на межі втрати свідомості.

31 травня, як стверджує прокуратура, місцеві поліцейські в нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї у голову дитині.

Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках.

Як передають кореспонденти BBC News Україна, люди під відділенням поліції міста розповідали, що деякі поліцейські регулярно вправлялися в такій стрілянині та навіть мають місця для цього.

Жителі міста переконані, що трагедія - результат безкарності, а в поліції лишилися старі "беркута й даішники".

У вівторок у другій половині дня рідні Кирила змогли отримати його тіло і на поліцейській машині відвезли до рідного міста.

Витрати з поховання дитини взяло на себе Міністерство внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський заявив в ефірі "1+1" заявив, що винні мають бути "дуже серйозно кримінально покарані".

"Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя", - сказав президент, закликавши громадян бути обережними.

Під стінами відділку поліції на 11:00 зібралося близько 100 людей, які вимагали покарати винних у трагедії. З ними спілкувавя в.о. начальника поліції Переяслава-Хмельницького Андрій Медуниця та мер міста Тарас Костін.

Містяни кажуть, що давно скаржились на дії місцевої поліції.

З натовпу кричали: "На патрульних машинах по біляші їздять з пістолетами".

Мер сказав, що для підвищення рівня безпеки у Переяславі встановлюють відеокамери.

Копирайт изображения BC Image caption Мер Переяслав-Хмельницького каже про необхідність створення муніципальної варти у місті

Акції

Інформація про поранення дитини, а потім і її смерть збурила українське суспільство.

Громадяни декілька днів поспіль виходили під Міністерство внутрішніх справ із вимогою покарати винуватців трагедії. Дехто закликав до відставки міністра Арсена Авакова та голови Національної поліції Сергія Князева.

Image caption 5-річний Давид з батьком також прийшли до відділення поліції у Переяславі-Хмельницькому

Через ситуацію у відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов, який попросив направити його для служби на Донбас.

Після новини про те, що медикам не вдалося врятувати 5-річну дитину, активісти знову закликали громадян до всеукраїнських акцій під управліннями поліції.

Акція у Києві у вівторок ввечері пройшла спокійно — активісти вмикали з динаміків "Колискову" Квітки Цісик та приносили іграшки під МВС.

Image caption Іграшки біля поліції Переяслава

Водночас у самому Переяславі-Хмельницькому акція під назвою "Безкарність вбиває" пройшла неспокійно — учасники палили фаєри, а в поліцейських кидали петардами та димовими шашками.

Будівлю місцевого правління поліції охороняли посилені наряди правоохоронців, яких прислали з інших міст.

На сьогоднішній ранок громадяни планують нову акцію під стінами управління поліції.

За інформацією BBC News Україна, у місто вже прибули активісти організації "С14".

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