ЗСУ зазнали найбільших втрат на Донбасі від початку президентства Зеленського

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За минулу добу і від початку нинішньої українська армія у боях на Донбасі втратила трьох бійців убитими, ще трьох - пораненими. Про це у середу зранку повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Це найбільші бойові втрати українських військових за час президентства Володимира Зеленського.

Як загинули

Повідомляється, що двоє українських бійців загинуло внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку Газ-66, яка перевозила продукти біля села Новоселівка друга.

Ще один боєць був поранений.

Всі військові - з 17 танкової Криворізької бригади.

Ще двоє військових були поранені на інших ділянках фронту, де обстріли велися, зокрема, з мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Вже з початку середи обстріли на Донбасі зі сторони незаконних збройних формувань продовжилися і ще один український військовий загинув.

Загалом це найбільші втрати української армії на Донбасі з 20 травня, коли інавгурувався новий президент і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

До цього за згаданий період Об'єднані сили втратили одного бійця вбитим (24 травня) і 13 пораненими.

Крім того, 22 травня вісім українських військовослужбовців відхилися від маршруту і потрапили у полон до супротивника.

Реакція Зеленського

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Президент Володимир Зеленський вже відреагував на втрати українських військових.

"Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську", - написав він у Facebook.

"Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - додав він.

У середу в Мінську запланована чергова зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Україну там представлятиме оновлена делегація, яку знову очолюватиме Леонід Кучма, а представництво у гуманітарній підгрупі - ексомбудсман Валерія Лутковська.

Крім того, очікувалося, що у засіданні в Міньку візьме участь і новий начальник Генештабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Очікувалося, що новий керівник Генштабу ЗСУ буде сьогодні на переговорах у Мінську, однак президент Зеленський передумав

"Начальник Генерального штабу буде працювати згідно з українською доктриною. Завтра відбудеться перша зустріч у Мінському форматі, він буде перебувати на цій зустрічі. Там будуть певні пропозиції з приводу повернення до "Мінська". По-перше: припинення вогню (ми хочемо все закінчити), обмін полонених і дуже багато пунктів", - анонсував напередодні президент Зеленський.

Утім, вже в середу, після повідомлення про втрати на Донбасі, Володимир Зеленський змінив це рішення.

"Президент ухвалив рішення, що участь начальника Генерального штабу, генерал-лейтенанта Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську зараз є не на часі. Генеральний штаб ЗСУ 5 червня 2019 року у підгрупі з безпеки представлятиме заступник командувача ООС Бондар", - йдеться у повідомленні прес-служби українського президента.

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