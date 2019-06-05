Протест у Чехії став "найбільшим з часів падіння комунізму"

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Десятки тисяч людей вийшли на протест у Празі

Десятки тисяч людей вийшли на протест у столиці Чехії, Празі, із закликами до відставки прем'єр-міністра Андрея Бабиша. Його звинувачують у шахрайському використанні дотацій від ЄС.

Організатори заявили, що на мітинг у вівторок прийшло 120 тисяч людей.

Якщо цю інформацію підтвердять офіційно, акція стане наймасовішим протестом у Чехії з часів "оксамитової революції" 1989 року, після якої президентом ЧССР обрали правозахисника Вацлава Гавела.

Прем'єр-міністр Бабиш відкидає звинувачення в перевищенні повноважень, попри появу проекту доповіді ЄС, автори якої вимагають повернення мільйонів євро субсидій, виділених Чехії.

Хто протестує?

Група "Мільйон моментів за демократію" організовує масові протести з кінця квітня. Попереднього разу, близько десяти днів тому, на акцію на Вацлавській площі вийшло приблизно 50 тисяч людей.

За словами організаторів, у вівторок до протестів приєдналося удвічі більше людей. Якщо це правда, то це - найбільший протест у Празі за останні 30 років.

Протестувальники тримали портрети Бабиша з написом "йди". Оратори зі сцени звинувачували прем'єра у злочинах.

Що сталося?

Колишній комуніст Андрій Бабиш - другий за обсягом статку громадянин Чехії.

Він прийшов до влади 2017 року на чолі популістської партії ANO, що виступала на гаслах євроскептицизму та боротьби з корупцією.

Незважаючи на кампанію за відставку Бабиша, його партія на виборах до Європарламенту минулого тижня прийшла першою, набравши 21,2% голосів.

Копирайт изображения EPA Image caption Бабиш стверджує, що звинувачення на його адресу - це спроба зганьбити його перед виборцями

Минулої п'ятниці в пресу просочилася чорнова версія доповіді Єврокомісії про Бабиша, автори якої дійшли висновку, що прем'єр повинен повернути ЄС кілька десятків мільйонів євро, виданих в субсидіях.

Бабиш передав свій холдинг Agrofert в управління синам за два місяці до того, як прийшов до влади в 2017 році, проте в Єврокомісії дійшли висновку, що він як і раніше отримує прибуток від компанії.

Від Бабиша можуть зажадати повернення близько 17,5 млн євро. Сам він називає звинувачення на свою адресу "брудною брехнею".

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