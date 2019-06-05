Масовий розстріл у Судані: з Нілу дістають десятки тіл, кажуть активісти
Із річки Ніл у столиці Судану Хартумі витягли 40 людських тіл після жорстокого розгону мітингу на захист демократії, повідомили у середу опозиційні активісти.
Лікарі, пов'язані з опозицією, кажуть, що це тіла людей, убитих у понеділок під час розгону силами безпеки табору протестувальників. Як вважають, у той день загинула сотня людей.
За повідомленнями, на цивільних напало парамілітарне угрупування "Сили швидкої підтримки".
Правляча Перехідна військова рада Судану пообіцяла розслідувати ці події.
Мешканці Хартума розповіли ВВС, що живуть у страху, бо члени "Сил швидкої підтримки" блукають вулицями. Цей парамілітарний підрозділ, раніше відомий як ополчення "Джанджавид", здобув недобру славу в конфлікті у Дарфурі на заході Судані 2003 року.
"Вчора сорок тіл наших благородних мучеників були підняті з Нілу", - заявив Центральний Комітет суданських лікарів у Facebook.
Представники цієї групи розповіли ВВС, що вони перевірили тіла у лікарнях і що кількість загиблих зараз становить 100 людей.
Деяких із тих людей, яких кинули до Нілу, побили до смерті або розстріляли, інших зарубали мачете, розповів співробітник служб безпеки, якого цитує журналіст телеканалу Channel 4 Юсра Ельбагір.
"Це була різанина", - розповів неназваний службовець.
Що відбувається в Судані?
Демонстранти перебували на площі перед військовим штабом з 6 квітня. За кілька днів після цієї дати президента Омара аль-Башира, який 30 років перебував при владі, скинули військові.
Представники демонстрантів вели переговори з Перехідною військовою радою і домовилися про трирічний перехідний період, який мав завершитися виборами.
Але у понеділок по беззбройних мітингарях на площі відкрили вогонь.
У вівторок лідер Перехідної ради генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив, що переговори з протестувальниками завершені, і що всі попередні домовленості скасовані, а вибори відбудуться протягом дев'яти місяців.
Демонстранти вимагали більш тривалий період, щоб гарантувати чесні вибори й мати змогу ліквідувати політичну мережу, пов'язану з колишнім урядом.
Міжнародна спільнота відреагувала швидко і засудила розгін, й у середу генерал Бурхан у черговому телевізійному зверненні сказав, що Перехідна рада готова відновити переговори.
"Ми шкодуємо про ті події", - сказав він, але думку не розвинув.
Пізніше представник ради повідомив про початок розслідування загибелі демонстрантів.
Що кажуть мешканці?
Організатор протесту Асоціація професіоналів Судану звинуватила у різанині Перехідну раду й закликала своїх прибічників продовжувати мирні протести.
"Ми дійшли до того моменту, коли не можемо навіть вийти з дому, бо боїмося, що нас поб'ють або розстріляють сили безпеки", - розповів BBC один із жителів Хартума.
Інший житель, який також попросив не називати своє ім'я, сказав, що члени "Джанджавид" витягли його з машини й побили.
Крім того, повідомляють про велику кількість збройних сил на вулицях Омдурмана, другого за величиною міста Судану, розташованого на іншому боці Нілу.
Одна з жінок розповіла ВВС, що бійці "Сил швидкої підтримки" розміщені по всьому Хартуму.
"Вони оточують околиці, вони погрожують людям. Вони також використовують бойові патрони. Вони скрізь. Ми не почуваємося в безпеці і не довіряємо силам безпеки. Це повний хаос", - каже вона.
Командувач "Сил швидкої підтримки" Мохаммед "Хамедті" Хамадан, є близьким союзником Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, повідомляє Reuters. Він направив своїх бійців, аби вони приєдналися до коаліції під проводом Саудівської Аравії, яка воює у громадянській війні в Ємені.
Хронологія подій у Судані
- 19 грудня 2018 року - було оголошено про підвищення цін на паливо та хліб, і це призвело до протестів.
- 22 лютого 2019 року - президент Башир розпустив уряд
- 24 лютого - протести тривають, а сили безпеки відреагували на них, відкривши стрілянину бойовими кулями.
- 6 квітня - активісти почали сидячий протест навпроти військового штабу й заприсяглися нікуди не йти, поки президент Башир не залишить посаду.
- 11 квітня - армія оголосила, що Башира повалено. Але протест продовжився, бо люди вимагали цивільного управління країною.
- 20 квітня - почалися переговори між військовими керманичами й представниками цивільних.
- 13 травня - в результаті стрілянини біля військового штабу загинуло шестеро людей.
- 14 травня - військові й цивільні оголосили про досягнення угоди про трирічний перехідний період.
- 16 травня - переговори відклали, бо військові вимагали прибрати деякі барикади.
- 3 червня - активісти оголосили, що призупинили переговори з військовими, звинувативши їх у застосуванні сили, аби розсіяти протест.
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