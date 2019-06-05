Копирайт изображения Reuters Image caption Забарикадовані вулиці Хартума тепер майже безлюдні, тоді як сили безпеки прочісують місто

Із річки Ніл у столиці Судану Хартумі витягли 40 людських тіл після жорстокого розгону мітингу на захист демократії, повідомили у середу опозиційні активісти.

Лікарі, пов'язані з опозицією, кажуть, що це тіла людей, убитих у понеділок під час розгону силами безпеки табору протестувальників. Як вважають, у той день загинула сотня людей.

За повідомленнями, на цивільних напало парамілітарне угрупування "Сили швидкої підтримки".

Правляча Перехідна військова рада Судану пообіцяла розслідувати ці події.

Мешканці Хартума розповіли ВВС, що живуть у страху, бо члени "Сил швидкої підтримки" блукають вулицями. Цей парамілітарний підрозділ, раніше відомий як ополчення "Джанджавид", здобув недобру славу в конфлікті у Дарфурі на заході Судані 2003 року.

"Вчора сорок тіл наших благородних мучеників були підняті з Нілу", - заявив Центральний Комітет суданських лікарів у Facebook.

Представники цієї групи розповіли ВВС, що вони перевірили тіла у лікарнях і що кількість загиблих зараз становить 100 людей.

Копирайт изображения AFP Image caption Сили безпеки, які тривалий час утримувалися від жорстких дій, пішли у наступ проти протестувальників

Деяких із тих людей, яких кинули до Нілу, побили до смерті або розстріляли, інших зарубали мачете, розповів співробітник служб безпеки, якого цитує журналіст телеканалу Channel 4 Юсра Ельбагір.

"Це була різанина", - розповів неназваний службовець.

Що відбувається в Судані?

Демонстранти перебували на площі перед військовим штабом з 6 квітня. За кілька днів після цієї дати президента Омара аль-Башира, який 30 років перебував при владі, скинули військові.

Представники демонстрантів вели переговори з Перехідною військовою радою і домовилися про трирічний перехідний період, який мав завершитися виборами.

Але у понеділок по беззбройних мітингарях на площі відкрили вогонь.

У вівторок лідер Перехідної ради генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив, що переговори з протестувальниками завершені, і що всі попередні домовленості скасовані, а вибори відбудуться протягом дев'яти місяців.

Демонстранти вимагали більш тривалий період, щоб гарантувати чесні вибори й мати змогу ліквідувати політичну мережу, пов'язану з колишнім урядом.

Міжнародна спільнота відреагувала швидко і засудила розгін, й у середу генерал Бурхан у черговому телевізійному зверненні сказав, що Перехідна рада готова відновити переговори.

"Ми шкодуємо про ті події", - сказав він, але думку не розвинув.

Пізніше представник ради повідомив про початок розслідування загибелі демонстрантів.

Що кажуть мешканці?

Організатор протесту Асоціація професіоналів Судану звинуватила у різанині Перехідну раду й закликала своїх прибічників продовжувати мирні протести.

"Ми дійшли до того моменту, коли не можемо навіть вийти з дому, бо боїмося, що нас поб'ють або розстріляють сили безпеки", - розповів BBC один із жителів Хартума.

Інший житель, який також попросив не називати своє ім'я, сказав, що члени "Джанджавид" витягли його з машини й побили.

Копирайт изображения AFP Image caption Сили безпеки, які тривалий час утримувалися від жорстких дій, пішли у наступ проти протестувальників

Крім того, повідомляють про велику кількість збройних сил на вулицях Омдурмана, другого за величиною міста Судану, розташованого на іншому боці Нілу.

Одна з жінок розповіла ВВС, що бійці "Сил швидкої підтримки" розміщені по всьому Хартуму.

"Вони оточують околиці, вони погрожують людям. Вони також використовують бойові патрони. Вони скрізь. Ми не почуваємося в безпеці і не довіряємо силам безпеки. Це повний хаос", - каже вона.

Командувач "Сил швидкої підтримки" Мохаммед "Хамедті" Хамадан, є близьким союзником Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, повідомляє Reuters. Він направив своїх бійців, аби вони приєдналися до коаліції під проводом Саудівської Аравії, яка воює у громадянській війні в Ємені.

Хронологія подій у Судані

Копирайт изображения AFP

19 грудня 2018 року - було оголошено про підвищення цін на паливо та хліб, і це призвело до протестів.

22 лютого 2019 року - президент Башир розпустив уряд

24 лютого - протести тривають, а сили безпеки відреагували на них, відкривши стрілянину бойовими кулями.

6 квітня - активісти почали сидячий протест навпроти військового штабу й заприсяглися нікуди не йти, поки президент Башир не залишить посаду.

11 квітня - армія оголосила, що Башира повалено. Але протест продовжився, бо люди вимагали цивільного управління країною.

20 квітня - почалися переговори між військовими керманичами й представниками цивільних.

13 травня - в результаті стрілянини біля військового штабу загинуло шестеро людей.

14 травня - військові й цивільні оголосили про досягнення угоди про трирічний перехідний період.

16 травня - переговори відклали, бо військові вимагали прибрати деякі барикади.

3 червня - активісти оголосили, що призупинили переговори з військовими, звинувативши їх у застосуванні сили, аби розсіяти протест.

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