За "Слугу народу" Зеленського хоче голосувати половина виборців

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За опитуванням політичних уподобань українців групи "Рейтинг" з 29 травня по 3 червня, майже половина виборців, які визначились та підуть на парламентські вибори, проголосують за партію "Слуга народу".

Серед нових трендів соціологи відмічають подолання 5% виборчого бар'єру партією Святослава Вакарчука "Голос".

Дочасні парламентські вибори призначені на 21 липня.

Станом на початок червня "Слугу народу" готові підтримати 48,2% виборців, які визначились та підуть на вибори. За даними дослідження "Рейтингу" за 16-21 травня, "Слугу народу" готові були підтримати 43,8% тих, хто вже визначився і прийде на вибори.

Інші партії, які долають 5% виборчий бар'єр:

"Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича та Юрія Бойка - 10,7% (було 10,5%)

"Європейська Солідарність" Петра Порошенка - 7,8% (було 8,8%)

"Батьківщина" Юлії Тимошенко - 6,9% (було 7,3%)

"Голос" Святослава Вакарчука - 5,6% (було 4,6%).

Ще кілька партій близькі до подолання виборчого бар'єра.

Партію "Сила і честь" Ігоря Смєшка готові підтримати 4,3%, "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка - 3,0%, "Радикальну партію" Олега Ляшка - 2,4%.

"Опозиційний блок" Олександра Вілкула має 1,5%, "Самопоміч" Андрія Садового - 1,4%, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 1,3% та "Свобода" - 1,2%.

Похибка дослідження не перевищує 2,2%.

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