Зеленський дав інтерв’ю на велотренажері. Головні цитати

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Зранку 5 червня Володимир Зеленський дав інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло у програмі "Сніданок з 1+1": у прямому ефірі він, сидячи на велотренажері, розповів про своє ставлення до Уляни Супрун, оцінив переговори з Жан-Клодом Юнкером і сказав, що думає про ідею референдуму щодо вступу України до НАТО.

"Юнкер - теплий, нормальний дядько, класний мужик"

На питання про його спілкування з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером під час візиту до Брюсселя, пан Зеленський розповів, що вони жартували одне з одним "про чоловіче".

"Жартували про все, про таке чоловіче, що не можна сказати. Дуже класна така в нас була зустріч", - розповів президент.

"Не знаю, можна так говорити чи це не дипломатично, але він такий добрий, теплий, нормальний дядько, дуже розумна людина, класний такий мужик. Він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати на його особисту підтримку".

Про Супрун: "Слава Богу в мене інший лікар"

Говорячи про своє ставлення до українського уряду, президент заявив, що поки не дуже добре знайомий з урядовцями, але впевнений, що серед них є професіонали.

Зокрема, сказав пан Зеленський, він чув хороші відгуки про роботу міністра освіти Лілії Гриневич, а також пропонував залишитися в своїй команді Павлу Клімкіну, але той відмовився, оскільки вирішив піти в політику.

"Думаю, за ці два місяці до нових виборів і до створення нового уряду ми познайомимося з урядовцями ближче, і я зрозумію, хто з цих людей спроможний зробити щось нове для України. Тому що тут потрібні не кроки, а стрибки".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уляна Супрун в інтерв'ю BBC розповіла, що готова співпрацювати з новим президентом

На питання про його оцінку діяльності Уляни Супрун, президент розсміявся, а потім додав: "Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, так? І як її називають? Ну, слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім'ї".

Сама Уляна Супрун в інтерв'ю BBC заявила, що готова співпрацювати з новим президентом.

"НАТО це не страшно"

Також пан Зеленський вкотре підтвердив, що підтримує рух України до НАТО і Європейського Союзу.

"У нас незалежна країна. Це наш вибір, наш курс - я завжди це казав. Курс до Європи закріплений в Конституції України. Курс до НАТО - це перш за все безпека нашої країни", - заявив президент.

"Ми повинні інформаційно розповісти українцям, що таке НАТО, що це не так страшно. Коли будуть всі готові, ми винесемо це питання на референдум і Україна обов'язково буде в НАТО", - додав він.

Про Саакашвілі: "Я просто виконав свою роботу"

"Політичних планів [щодо Саакашвілі - Ред.] немає. Плани були дуже прості, дуже людські. Я обіцяв пресі, говорив, що вважаю, що в нього відібрали паспорт незаконно. Тому я його йому й повернув. Я просто виконав свою роботу і свої обіцянки", - сказав пан Зеленський.

Він додав, що не зустрічався з екс-президентом Грузії, але бачив його відеозвернення зі словами подяки за повернення громадянства.

"Нема за що", - сказав Зеленський в ефірі 1+1.

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