У середу в Переяславі-Хмельницькому поховали вбитого 5-річного Кирила Тлявова. Хлопчик помер 3 червня у Києві після того, як йому вистрілили у голову.

Як передають кореспонденти BBC News Україна, хлопчика відспівали на подвір'ї будинку у цілковитій тиші.

На початку церемонії прощання бабусю Кирила забрала швидка. Батько хлопчика також був на межі втрати свідомості, але відмовився від госпіталізації.

Після цього труну з тілом вбитого понесли на міський цвинтар у супроводі близько 100 людей. Серед них була й одна співробітниця поліції з квітами та мер міста Переяслав-Хмельницький — Тарас Костін.

Під час процесії, одній із жінок стало погано і вона пересіла в автомобіль.

Люди мовчали й тільки іноді майже пошепки говорили про вбивство дитини, "реформу поліції", "покарають чи ні" винних. Місцеві певні, що поліцейських, яких підозрюють у вбивстві хочуть "відмазати".

На цвинтарі люди стали навколо маленької труни й мовчки слухали як священник відспівує хлопчика.

Батьки тихо плакали.

"Це не так просто тут стояти, відчуття, мов втратив частину тіла", - сказав на прощанні з дитиною священник.

Вбивство

31 травня, як стверджує прокуратура, місцеві поліцейські в нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї у голову дитині.

Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках. Їх обох арештували на два місяці.

Хлопчика доставили до лікарні, спробувавши представити ситуацію, ніби він сам впав, проте лікарі ідентифікували у дитини стріляну рану. Хлопчика на реанімобілі доставили до Києва, однак лікарям не вдалося його врятувати.

Смерть дитини сколихнула українське суспільство. Громадяни та активісти почали вимагати покарання винних, а дехто - відставки керівництва Міністерства внутрішніх справ та Нацполіції.

Image caption Іграшки біля поліції Переяслава

Через ситуацію у відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов, який попросив направити його для проходження служби на Донбас.

Акція у Києві у вівторок ввечері пройшла спокійно — активісти вмикали з динаміків "Колискову" Квітки Цісик та приносили іграшки під МВС.

Водночас у самому Переяславі-Хмельницькому акція під назвою "Безкарність вбиває" пройшла не так мирно — учасники палили фаєри, а в поліцейських кидали петардами та димовими шашками.

Будівлю місцевого правління поліції охороняли посилені наряди правоохоронців, яких прислали з інших міст.

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