Кучма в Мінську запропонував зняти блокаду Донбасу - Сайдік

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Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма повідомив, що вперше засідання у Мінську пройшло у "конструктивному руслі".

Зустріч почалася у середу близько 13 години і тривала більше чотирьох годин.

Після зустрічі представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що Україна запропонувала зняти блокаду Донбасу.

"Хочу підкреслити, що вперше всі засідання робочих груп пройшли в такому конструктивному руслі", - заявив пан Кучма журналістам після переговорів.

За його словами, всі сторони хотіли знайти рішення. "Проблеми старі, тільки вони з кожним часом стають більш болісними", - додав представник України.

Учасники обговорили обмін полоненими, в тому числі звільнення українських моряків. Пан Кучма прогнозує, що ці питання нарешті почнуться вирішуватися.

"Фактично ми приїхали з "дорожньою картою" від президента України. Були такі сигнали: президент дійсно хоче, щоб був мир у цьому регіоні. З відповідними наказами я сюди і приїхав", - повідомив він.

Представник Росії у контактній групі Борис Гризлов сказав, що сторони домовились про нову угоду щодо припинення вогню. Цей документ мають підписати на наступній зустрічі, що запланована на 19 червня.

Також домовилися визначити терміни розведення сил у Станиці Луганській - воно має розпочатися 10 червня.

За словами Гризлова, економічній підгрупі доручили обговорити відновлення економічних зв'язків у випадку ухвалення Києвом рішення про зняття економічної блокади Донбасу.

"В цьому питанні Донецьк та Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська та Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в рамках роботи економічної підгрупи", - цитує представника Росії "Інтерфакс".

Image caption Переговори традиційно пройшли за зачиненими дверима. Журналісти чекали результатів на вулиці.

Пізніше спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що на наступному засіданні учасники групи також обговорять зняття економічної блокади з Донбасу.

"Пропозицію (про зняття блокади - Ред.) зробив пан Кучма, і це підтримали учасники з ОРЛО та ОРДО. Це буде розглядати економічна підгрупа наступного разу", - сказав Сайдік журналістам, передає "Інтерфакс".

За його словами, зняття блокади стало б "великим проривом", адже введення блокади сприяло поглибленню прірви між сторонами.

Сам Кучма цю інформацію не прокоментував. Пізніше його прес-секретарка Дарка Оліфер сказала BBC News Україна: "Йшлося про те. що така проблема є, її треба вирішувати. Таку пропозицію обіймає і президент України".

За її словами, Леонід Кучма вважає, що цей процес має бути "дорогою з двостороннім рухом".

Очікування Зеленського

3 червня Володимир Зеленський повідомив, що Леонід Кучма повертається до роботи в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України.

За словами президента, він разом із західними партнерами досяг спільної позиції: переговори щодо Донбасу у Нормандському форматі мають бути відновлені, а Мінський процес - розблокований.

На переговорах у Мінську 5 червня українську делегацію вже очолив саме Кучма.

Копирайт изображения Прес-служба президента України

Пан Зеленський наголосив, що в української сторони є "конкретні пропозиції і нові рішення" щодо врегулювання ситуації, які вона озвучить на цій зустрічі.

При цьому, запевнив президент, "ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається".

Проте він не уточнив, про які конкретно варіанти вирішення конфлікту буде йти мова, лише додав, що сторони обговорять важливі питання, зокрема, й припинення вогню та обмін полоненими.

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