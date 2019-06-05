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5 червня ЗМІ опублікували цитати з виступу президента Володимира Зеленського на зустрічі з Дональдом Туском. А вже згодом у команді Петра Порошенка заявили, що це плагіат.

В Адміністрації президента з реакцією не забарилися: там проведуть службове розслідування.

У середу в соцмережах АП опублікували цитату Володимира Зеленського: "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту". Вона широко розійшлася в ЗМІ.

Але згодом прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що це плагіат.

"Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац з виступу Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність", - написав пан Цеголко у своєму Facebook.

Поряд він опублікував відео виступу пана Порошенка, на якому він дійсно говорить схожі фрази.

Буде розслідування

Вже увечері прес-служба президента повідомила, що в АП проведуть службове розслідування через ідентичні фрагменти у виступах Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

"Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка", - йдеться в повідомленні.

При цьому там додали, що зміст і порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС та НАТО формувався окремо працівниками АП. "Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які президент Володимир Зеленський обговорював із європейськими партнерами та друзями України", - додали в прес-службі.

"У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком, будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки", - наголосили в АП.

Там розцінили це як "диверсію з боку окремих працівників Міністерства закордонних справ та свідому провокацію з боку команди Петра Порошенка".

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