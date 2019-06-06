Рада ухвалила закон, потрібний для імпічменту президента: як це працює

Копирайт изображения УНІАН

Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії, необхідний для імпічменту.

За проголосували 279 депутатів. Лише один депутат утримався під час голосування, проти не голосував ніхто.

Проект Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради №1098 був зареєстрований ще у листопаді 2014 року. Проте його ухвалення затягнулося на кілька років.

Ухвалений закон ще має підписати президент Зеленський.

Рада вже ухвалювала закон про тимчасові слідчі комісії парламенту - 10 років тому. Проте він діяв лише кілька місяців, і був визнаний неконституційним рішенням Конституційного суду у вересні 2009 року. Відтоді країна жила без цього необхідного для процедури імпічменту документу.

Процедура імпічменту у загальних рисах розписана у Конституції України та більш детально у законі про регламент Верховної Ради. Проте для цієї процедури не вистачало окремого закону про спеціальні тимчасові слідчі комісії.

Чому цей закон важливий?

Ухвалений закон передбачає порядок створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у складі народних депутатів України, спеціального прокурора і спеціальних слідчих.

Завданням комісії є проведення розслідування щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, про необхідність проведення якого повідомляє у поданні більшість депутатів парламенту.

Термін діяльності такої слідчої комісії не має перевищувати 3 місяці з дня створення, з врахування графіку роботи Ради.

"У разі прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення президента України діяльність спеціальної слідчої комісії продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту", - зазначається в ухваленому законі.

Комісія має право, зокрема:

заслуховувати президента України та його адвокатів

вимагати необхідні для розслідування документи та матеріали у державних органів, посадовців, керівників підприємств, громадських об'єднань, ЗМІ, громадян;

заслуховувати у порядку, встановленому законом, громадян України (крім суддів та суддів Конституційного Суду України)

Копирайт изображения УНІАН Image caption Якщо Рада звинуватить президента, Конституційний Суд має дати висновок про конституційність процедури розслідування справи про імпічмент. Якщо цей висновок буде негативним - процедура припиняється, президент залишається на посаді

Роботою слідчої комісії керує спецпрокурор, яким може бути призначена лише людина з вищою юридичною освітою, що має "не менш як десятирічний стаж роботи на посаді прокурора чи слідчого правоохоронних органів України".

У законі визначено, що спецпрокурор користується повноваженнями звичайного прокурора, але не може:

вносити відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР та початку розслідування

затримувати підозрюваного

застосувати запобіжний захід

повідомляти особі про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення

продовжувати строк досудового розслідування

затверджувати обвинувальний акт та направляти його до суду

Саме спеціальна слідча комісія або готує висновок про звинувачення президента, або висновок про необхідність припинення процедури імпічменту.

Після цього депутати-члени спеціальної слідчої комісії вносять на розгляд Ради або проект постанови про звинувачення президента, або проект постанови про припинення розгляду питання про усунення президента в порядку імпічменту.

У випадку прийняття Радою рішення про звинувачення президент Конституційний Суд ще має дати висновок про конституційність процедури розслідування справи про імпічмент, а Верховний Суд - висновок про наявність ознак злочину у діях президента.

Якщо ці висновки будуть негативними, процедура імпічменту у Раді оголошується припиненою.

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