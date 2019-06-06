Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Ющенко

Віктор Ющенко та його адвокати готові доводити у суді невинуватість екс-президента за обвинуваченнями Генпрокуратури у причетності до виведення з держвласності резиденції Межигір'я. Згодом вона потрапила у власність Віктора Януковича.

Про це у коментарі ВВС News Україна заявив адвокат Віктора Ющенка Віталій Наум.

"Готові постати перед судом і доводити свою повну невинуватість. Люді, які мають хоч найменше розуміння подій в Україні у той час, розуміють, що ця справа - абсурд", - сказав пан Наум.

Він підтвердив інформацію, що підозру Віктору Ющенку оголосили 4 червня.

Пан Ющенко, за його словами, не ховається і перебуває в Києві. У четвер пізніше він має намір пояснити журналістам свою позицію.

Адвокат відмовився розповідати про справу щодо Межигір'я в деталях, тільки додав, що за весь час роботи адвокатом "такої ахінеї, як ця підозра, ще не читав".

Пан Наум вважає, що вийде "черговий пшик", як і з багатьох гучних справ останніх років, які закінчились практично нічим.

Напередодні стало відомо, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому президенту Віктору Ющенку за обвинуваченням у сприянні виведення з державної власності резиденції Межигір'я біля Києва, яка згодом опинилась у власності Віктора Януковича.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Межигір'я

"24 травня було складено і письмово надіслано повідомлення про оголошення підозри колишньому президенту Віктору Ющенку. Це зробило Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка", - повідомила речниця ГПУ Лариса Сарган.

Вона додала, що справу веде управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка, який займається справами Майдану.

Згодом в соцмережах з'явилась копія підозри, достовірність якої BBC News Україна підтвердив пан Наумлюк, припустивши, що її в інтернет "злила" сама Генпрокуратура.

Підозра оголошена за частиною 5 ст. 191 Кримінального кодексу за зловживання службовим становищем у змові з організованою групою осіб і стосується виведення з державної власності резиденції Межигір'я у селі Нові Петрівці вартістю 540 млн гривень.

Передача Межигір'я

Резиденція перебувала у власності Державного управління власності. Згодом, після передачі у ланцюгу ще кількох державних та приватних компаній, вона стала власністю Віктора Януковича, де він облаштував свою резиденцію.

Виведення резиденції з державної власності могло відбутись у 2007 році. На той час Віктор Ющенко був президентом країни, а Віктор Янукович - прем'єр-міністром.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Янукович свого часу дякував Віктору Ющенко, що той не заважав передачі Межигір'я з власності ДУСІ до Кабміну

Між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем у той час був тривалий політичний конфлікт, який закінчився дочасними виборами парламенту осені 2007 року.

"Тому звинувачення у бік Ющенка у цій справі такі ж абсурдні, якби стверджували, що Дмитро Ярош уклав якийсь меморандум про співпрацю з Володимиром Путіним", - стверджує захисник Віктора Ющенка.

Член парламенту Сергій Лещенко, який у 2007 році писав низку розслідувань щодо резиденції Межигір'я, стверджує, що обвинувачення генпрокуратури у бік пана Ющенка правдиві.

Він твердить, що Ющенко з Януковичем дійсно це зробили, перевівши Межигір'я з ДУС у сферу відповідальності Кабміну, який передав резиденцію держпідприємству "Надра України".

А вже воно, за словами депутата, вивело її з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

"Після цього Янукович почав будувати в Межигір'ї свій персональний рай", - написав пан Лещенко.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!