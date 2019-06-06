Рада відмовила Зеленському звільняти Клімкіна, Полторака і Грицака

Копирайт изображения УНІАН/колаж BBC Image caption Павло Клімкін, Василь Грицак, Степан Полторак

Верховна Рада не підтримала подання президента Володимира Зеленського звільнити з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голову СБУ Василя Грицака.

Фракції БПП та "Народного фронту" відмовились голосувати, допоки президент не представить кандидатури на заміну двох міністрів, які є сферою відповідальності глави держави. Така сама позиція була і щодо голови СБУ.

Профільний комітет з питань національної безпеки та оборони рекомендував Раді не звільняти Степана Полторака, допоки президент Володимир Зеленський не представить кандидатуру на заміну міністра оборони.

Депутати вказували, що звільняти міністра оборони воюючої країни без представлення заміни - безвідповідально.

Представник президента у парламенті Руслан Стефанчук відповів депутатам, що вимога до глави держави представляти разом з поданням про відставку ще й кандидатури на заміну не є вимогою Конституції.

Право подавати кандидата на призначення парламентом міністра закордонних справ та міністра оборони належить президенту. Подібна процедура стосується і голови СБУ.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Степан Полторак є міністром оборони з жовтня 2014 року

Проте Володимир Зеленський досі не подав парламенту кандидатури нових очільників МЗС, Міноборони чи СБУ.

Раніше сам Павло Клімкін добровільно подав президенту заяву на звільнення. Так само заяву про звільнення подали Степан Полторак і Василь Грицак.

Пан Клімкін працює на посаді міністра з 19 червня 2014 року.

Степан Полторак керує міністерством оборони з 14 жовтня 2014 року.

Василь Грицак займає посаду голови СБУ з 2 липня 2015 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Павло Клімкін став міністром закордонних справ у червні 2014 року

Павло Клімкін раніше вказував, що Володимир Зеленський пропонував йому залишитись у "команді" нового президента, проте Клімкін відмовився.

Пан Клімкін заявляв, що планує політичну кар'єру, зокрема, балотуватиметься у Верховну Раду.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Василь Грицак

У разі звільнення міністра його обовязки виконує перший заступник або один із заступників. Наразі у МЗС першого заступника міністра немає.

Першим заступником міністра оборони є Іван Руснак.

Першим заступником голови СБУ Володимир Зеленський вже призначив свого друга Івана Баканова.

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