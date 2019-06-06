Копирайт изображения Andrey Sinenkiy

У Києві на закритому для журналістів передвиборчому з'їзді партії "Опозиційна платформа - За життя" представили першу десятку виборчого списку.

Попри очікування журналістів, у представленій першій десятці передвиборчого списку партії не виявилось представників "Опозиційного блоку" та політиків, яких зараховують до групи впливу бізнесмена Ріната Ахметова.

Колишня команда "Опозиційного блоку" розкололась восени 2018 року перед президентськими виборами.

Група депутатів, яких зараховували до сфери впливу Дмитра Фірташа та Віктора Медведчука, від'єднались від "Опозиційного блоку" та об'єднались з партією "За життя" Вадима Рабіновича.

Одна частина колишніх членів "Опозиційного блоку" підтримала колишнього політичного соратника Дмитра Фірташа Юрія Бойка.

Депутати, яких відносять до групи впливу Ріната Ахметова, підтримали на виборах президента Олександра Вілкула.

До останнього моменту очікувалось, що обидві команда об'єднаються перед парламентськими виборами та підуть на перегони єдиною командою.

Копирайт изображения Andrey Sinenkiy Image caption Віктор Медведчук - один з лідерів партії

Журналістів на з'їзд цих команд не пускали й акредитації не оголошували.

Проте на телеканалі "112 Україна", який пов'язують з Віктором Медведчуком, показали офіційну частину зібрання.

Перша десятка

Попри те, що захід називають всеукраїнський об'єднавчий з'їзд "Опозиційна платформа за життя", у представленій першій десятці партії не виявилось представників "Опозиційного блоку", таких як Олександр Вілкул, Вадим Новинський чи Борис Колесніков.

"У нас є майбутній прем'єр-міністр - Юрій Бойко", - заявив на з'їзді Сергій Льовочкін.

Сам Юрій Бойко, виступаючи на з'їзді, пообіцяв, що партія принесе мир, покращить життя людей і відновить стабільність.

"Хочу доповісти, що мирний план нашої партії підтриманий і стосовно нього є погодження втілювати і домовлятись і в Москві, і в Луганську, і в Донецьку. Черга за Києвом. Відповіді ми не отримали ні від "кліки Порошенка"…, ні від президента Зеленського. Ми чуємо його заяви і відмовки, дешевий популізм і не більше", - додав Віктор Медведчук.

Перша десятка "Опозиційної платформи за життя", яка назвала себе "командою миру", виглядає так:

Юрій Бойко Вадим Рабинович Віктор Медведчук Наталія Королевська Сергій Льовочкін Василь Німченко Нестор Шуфрич Сергій Ларін Сергій Дунаєв Тарас Козак.

За останніми опитуваннями, "Опозиційну платформу - За життя" Вадима Рабиновича та Юрія Бойка - готові підтримати 10,7% виборців, які визначились з вибором та підуть голосувати.

"Опозиційний блок" Олександра Вілкула наразі має 1,5% підтримки.

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