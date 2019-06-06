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Представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив, що Україна не запроваджувала блокади непідконтрольних територій Донбасу.

"Немає ніякої економічної блокади... це тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення", — сказав він на брифінгу.

Пан Кучма нагадав, що наразі "сотні й тисячі громадян щодня переходять через пропускні пункти" на Донбасі, і кожен з них має право перевозити до 50 кілограмів товарів.

Напередодні представник ОБСЄ Мартін Сайдік повідомив, що Україна запропонувала зняти блокаду Донбасу.

"Пропозицію зробив пан Кучма, і це підтримали учасники з ОРЛО та ОРДО. Це буде розглядати економічна підгрупа наступного разу", — сказав пан Сайдік журналістам.

Така заява спричинила бурхливе обговорення в суспільстві, одні вимагали оголошення офіційної позиції президента Володимира Зеленського про те, чи давав він такі директиви українській делегації, інші попереджали, що торгівля із самопроголошеними "республіками" означатиме фінансування тероризму.

Прес-секретар президента Юлія Мендель у четвер у Facebook написала, що "відповідні обмеження, крок за кроком, можуть бути зняті лише - наголошуємо - у відповідь на поступове повернення в українське правове поле".

"Ця тема піднімалася за ініціативою російської сторони та ватажків збройних формувань", - написала вона.

Умовами для цього є скасування рубльової зони та "незаконних рішень про псевдонаціоналізацію".

Питання піднімають щоразу

За словами пана Кучми, у Мінську кожного разу піднімають питання про скасування указу президента про обмеження переміщення вантажів, але сама контактна група не може ухвалювати такі рішення, особливо без кроків назустріч зі сторони ОРДЛО.

"Ми щоразу заявляємо, що рух повинен бути двостороннім: якщо ви націоналізували українські підприємства, то скажіть, коли повернете", — підкреслив пан Кучма.

За його словами, питання повернення об'єктів на непідконтрольній території попереднім власникам є актуальним і для українського бізнесу.

"Це питання (скасування заборони переміщення вантажів — ред.) існує, його постійно підіймає російська сторона окрім ОРДО, ОРЛО, і воно існує і в Україні, тому що українська сторона, особливо бізнес, який там існував, хоче повернути те, що належало їм", — сказав Леонід Кучма.

За його словами, на непідконтрольній частині необхідно провести аудит, можливо й міжнародний, щодо того у якому стані знаходяться відібрані об'єкти.

Пан Кучма вважає, що питання можливого скасування указу про заборону переміщення вантажів, а також питання аудиту необхідно обговорити на засіданні Ради безпеки і оборони, а не лише в Мінську, де таке рішення прийняти не можна.

"Дорожня карта" для Донбасу

5 червня Леонід Кучма заявив, що приїхав на переговори з "дорожньою картою" від президента України Володимира Зеленського. При цьому він не уточнив, що саме вона передбачає.

Прес-секретар президента Юлія Мендель на брифінгу у четвер підтвердила, що "дорожня карта" існує, але поки що вона буде лишатись непублічною.

Причина цього полягає у тому, що вже були "інциденти, коли інформація виходила напередодні й ініціативи президента блокувались іншою стороною".

"Ми хочемо узгодити "дорожню карту" з нашими європейськими партнерами у "Нормандському форматі" і до 19-го червня ми не хотіли би публікувати цю карту", — додала вона.

За словами речниці президента, основні питання у ній: припинення вогню та повернення полонених.

Припинення вогню

Леонід Кучма розповів, що вчора у Мінську сторони домовились випрацювати механізм забезпечення дотримання режиму тиші.

"Вчора домовились, що до 19 числа група з безпеки має підготувати документ із заходами — захисними механізмами, що треба робити, аби це режим був", — сказав він.

Копирайт изображения Адміністрація Президента Image caption 3 червня Зеленський повернув Кучму у склад тристоронньої контактної групи в Мінську

За його словами, ініціатива про необхідність введення режиму тиші походила також "з тієї сторони".

Леонід Кучма розповів, що інше питання, яке турбує перемовників, — обстріли, коли бойовики займають позицію поблизу цивільних об'єктів. За його словами, сторони обговорили цей момент.

На уточнювальне питання про те, чи полягає пропозиція української сторони у тому, аби не відповідати на обстріли, які походять з цивільних об'єктів, пан Кучма відповів: "Абсолютно".

"Ми чітко повинні розуміти, що ці обстріли провокаційні", — сказав Леонід Кучма.

Заручники

Представник України додав, що сторони обговорювали можливість звільнення заручників, і в іншої сторони "є бажання розпочати цей процес".

Проте конкретних результатів вчора не досягли.

"Мені сподобався тон розмови нашої, як на робочих підгрупах, так і на загалі нашому, де кожна підгрупа доповідала", — схарактеризувати пан Кучма атмосферу на перемовинах.

Він додав, що якщо Росія хоче, за словами прес-секретаря Володимира Путіна "розпочати з чистого аркуша", то має дати свої пропозиції.

"А то пропонують з чистого аркуша, а що це за чистий аркуш? А може, вони скажуть чистий аркуш - це Крим їх, ситуація на Донбасі - заморожений конфлікт і так далі", - сказав представник України в Мінську.

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