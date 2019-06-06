Німецького медбрата засудили за вбивство 85 пацієнтів

Копирайт изображения AFP Image caption Нільс Хьогель давав пацієнтам ліки, які їм не прописували

Колишнього медбрата визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів у двох лікарнях у Північній Німеччині й засудили до довічного ув'язнення.

Суддя Себастьян Буерман назвав вбивства скоєні Нілсом Хьогелем такими, які "неможливо зрозуміти".

Хьогель, який вже має довічний вирок за два вбивства, вводив смертельні дози препаратів для серця людям, які перебували під його опікою, в період між 1999 і 2005 роками.

Вважається, що він убив найбільше людей в сучасній історії Німеччини.

Прокурори заявили, що він вводив препарати пацієнтам, аби вразити колег, намагаючись врятувати хворих.

Колишній колега сказав німецькій газеті Bild, що Хьогель отримав прізвисько "реанімаційний Рембо" через те, що він завжди "відтісняв увесь інший" медперсонал, коли пацієнта потрібно було реанімувати.

В останній день свого суду 42-річний Хьогель попросив сім'ї своїх жертв пробачити його "жахливі дії".

"Я хотів би щиро вибачитися за все, що я робив з вами протягом багатьох років", Нільс Хьогель дав пацієнтам ліки, які їм не прописували

Колишнього медбрата визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів у двох лікарнях у Північній Німеччині і засудили до довічного ув'язнення.

Суддя Себастьян Буерман назвав вбивства скоєні Нілсом Хьогелем таким, які "неможливо зрозуміти".

Image caption Чоловік убивав своїх жертв у Ольденбурзі та Дельменгорсті на півночі Німеччини

Хьогель, який вже має довічний вирок за два вбивства, вводив смертельні дози препаратів для серця людям, які перебували під його опікою, в період між 1999 і 2005 роками.

Вважається, що він убив найбільше людей в сучасній історії Німеччини.

Прокурори заявили, що він вводив препарати пацієнтам, абиб вразити колег, намагаючись врятувати хворих.

Колишній колега сказав німецькій газеті Bild, що Хьогель отримав прізвисько "реанімаційний Рембо" через те, що він завжди "відтісняв усіх інших", коли пацієнта потрібно було реанімувати.

В останній день свого суду 42-річний Хьогель попросив сім'ї своїх жертв пробачити його "жахливі дії".

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2005 чоловіка спіймали під час спроби введення пацієнту неправильних ліків

"Я хотів би щиро вибачитися за все, що я робив з вами протягом багатьох років", — сказав він.

Хьогеля звинувачували у вбивстві 100 пацієнтів у північнонімецьких містах Дельменгорст і Ольденбург. Поліція вважає, що він убив набагато більше людей, але кремація їхніх тіл знищила будь-які можливі докази.

Хьогель зізнався у 55 вбивствах, а суд в Ольденбурзі визнав його винним у 85, повідомляють німецькі ЗМІ.

Оголошуючи вирок, суддя Буерман висловив жаль, що суд не зміг "розвіяти туман невідомості" для багатьох скорботних родичів.

Кореспондент BBC у Берліні Дженні Гілл каже, що справа шокувала всю Німеччину — не в останню чергу тому, що за версією слідства керівництво двох лікарень закривала очі на надзвичайно високі показники смертності.

Вбивства Хьогеля припинилися, коли його впіймали під час введення неправильних ліків пацієнтові у 2005 році в Дельменгорсті.

Чоловіка тоді засудили до семи років за замах на вбивство, але сім'ї інших його можливих жертв домагалися подальшого розслідування.

На другому суді, який закінчився у 2015 році, Хьогеля засудили до довічного ув'язнення за два вбивства і дві спроби вбивства.

Проте під час судового розгляду він зізнався психіатру, що вбив не більше 30 людей.

Слідчі потім розширили розслідування, ексгумували 130 колишніх пацієнтів чоловіка і шукали в їхніх останках сліди ліків, які могли викликати зупинку серця. Вони також проглядали записи в лікарнях, в яких він працював.

Записи в лікарні в Ольденбурзі показали, що показники смертності та випадків реанімації були більш ніж удвічі вищими, коли Хьогель перебував на зміні, повідомляють німецькі ЗМІ.

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