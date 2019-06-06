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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо своєї відставки. У відставку він не піде.

Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці самої петиції.

"Шановні автори та підписанти петиції про мою відставку! Згідно з чинним законодавством маю відповісти на ваше звернення та вимогу. Кожен свідомий і відповідальний громадянин знає, що Конституція України чітко визначає умови, за яких президент країни має залишити свою посаду", — йдеться у відповіді.

Далі пан Зеленський наводить перелік цих умов: відставка, неспроможність виконувати обов'язки, імпічмент та смерть.

Він говорить, що не може знехтувати волею 73% виборців, які підтримали його кандидатуру.

"Я, звісно, втомлююсь (особливо у старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", — написав він.

Натомість він пропонує авторам петиції вимагати у народних депутатів підтримати його законопроект про імпічмент.

Пан Зеленський заявляє, що ухвалення цього законопроекту "дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне — реальний спосіб".

Про що петиція

22 травня на сайті Адміністрації президента з'явилась петиція з вимогою відставки Володимира Зеленського.

"Ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади президента України!" — йдеться у петиції, автор якої звертається до нового президента.

"Перші ж Ваші заяви та дії розчаровують Ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Користаючись відсутністю змістовних обіцянок народові", — зазначено в документі.

За добу ця петиція назбирала необхідні 25 тисяч голосів. А на момент прийняття до розгляду її підтримали понад 60 тисяч людей.

Пізніше на сайті з'явились петиції проти відставки пана Зеленського, ще декілька за відставку та петиції за відставку кількох членів його команди.

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