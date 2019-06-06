Вирок у справі Гандзюк: від 3 до 6 років за ґратами

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Катерина Гандзюк брала участь у Помаранчевій революції і Євромайдані в Херсоні, працювала в громадських організаціях, а також в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області. Згодом - у міськраді

Покровський райсуд Дніпропетровської області засудив п'ятьох обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - на 6 років в'язниці, повідомляє агенція "Українські новини".

Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень.

За даними обвинувачення, Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених - Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова - до участі в замаху.

Як скоїли вбивство?

Згідно з вироком суду, на початку липня 2018 року організатор злочину, справу якого виділили окремо, вирішив залякати Катерину Гандзюк, завдавши їй тілесних ушкоджень.

Організатор вважав, що публічна критика з боку активістки шкодила його політичній кар'єрі.

Він залучив помічника депутата Херсонської обласної ради, а той пообіцяв колишньому учаснику АТО Сергію Торбіну гроші за скоєння злочину.

Замовник пообіцяв 5 тис. доларів за перелом кінцівок і близько 3 тис. доларів за те, щоб її облили сірчаною кислотою.

Торбін погодився, залучивши до скоєння злочину своїх товаришів по службі - Грабчука, Васяновича, Горбунова та Вишневського.

Для цього він переконав їх, що Катерина Гандзюк погано ставилася до учасників АТО.

Копирайт изображения IVAN ANTYPENKO Image caption Сергій Торбін визнав свою провину в організації групи виконавців нападу на Катерину Гандзюк

Напасти на жертву планували 25 липня 2018 року, але цей план зірвався.

Тоді вони вирішили замість того, щоб побити активістку, облити її кислотою.

Наступного дня Горбунов придбав 2 банки сірчаної кислоти.

Вранці 31 липня Вишневський, Васянович і Грабчук прийшли до під'їзду будинку, де жила Катерина Гандзюк у Херсоні.

Грабчук вилив їй на спину і голову літр кислоти і втік.

Після цього злочинці втекли з Херсона. Вони отримали від замовника 4,5 тис. доларів, а згодом двоє з них - ще 2 тис. дол.

Загрожувало до 15 років

Копирайт изображения Anatoly Rott Image caption Під час оголошення вироку під будівлю суду в Покровському прийшли активісти з плакатом "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Усіх п'ятьох затримали в серпні 2018 року. Спочатку Горбунова, який, як стверджувало обвинувачення, купував кислоту, а після його зізнань - інших.

Усі обвинувачені - були учасниками АТО у складі добровольчих формувань: "Правий сектор" та Українська Добровольча Армія (УДА).

Після затримання усі, крім Торбіна, почали співпрацювати зі слідством і давати покази щодо деталей підготовки і вчинення нападу на Гандзюк. Через кілька місяців почав говорити і Торбін.

Після смерті Гандзюк чоловікам висунули підозру в умисному вбивстві, що загрожувало їм від 10 до 15 років за ґратами.

Однак через кілька місяців усім п'ятьом змінили підозру на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Вирок і штраф

Окрім позбавлення волі, з засуджених стягнули 50 тис. гривень на проведення судових експертиз.

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Владислава Мангера підозрюють в замовленні нападу на Катерину Гандзюк

У квітні Генпрокуратура зняла підозру в організації вбивства з голови Херсонської облради Владислава Мангера і повідомила йому підозру про організацію нанесення їй тілесних ушкоджень.

Також зняли підозру у причетності до вбивства активістки з помічника депутата Миколи Паламарчука Ігоря Павловського.

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою в Херсоні 31 липня 2018 року.

Через три місяці вона померла у лікарні.

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