Трагедія на Дунаї: український капітан раніше протаранив судно в Нідерландах

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Український капітан судна Viking Sigyn, яке наприкінці травня протаранило прогулянковий катер Mermaid в Будапешті, раніше був учасником ще однієї схожої аварії в Нідерландах.

Зіткнення суден у Будапешті призвело до загибелі 28 людей. Капітана судна Viking Sigyn, 64-річного українця на ім'я Юрій, арештували незабаром після цього. Сам він повністю заперечує свою провину.

Напередодні в угорській прокуратурі повідомили, що у квітні українець був учасником схожої аварії в Нідерландах. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.

Також кажуть правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону. Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.

Аварія в Нідерландах

За даними поліції, український капітан керував круїзним лайнером, який 1 квітня врізався у інше судно в Нідерландах.

Правоохоронці отримали цю інформацію від Євроюсту - агентства, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС. Щоправда, жодних деталей зіткнення у відомстві не надали.

На початку квітня нідерландські медіа повідомляли, що судно, яким керував українець, називалося Viking Idun. Воно належить компанії Viking Cruises - тій самій, яка є власницею Viking Sigyn.

На фотографіях наслідків аварії у соцмережах видно пошкодження як на корпусі судна, так і всередині корабля.

Під час інциденту ніхто не загинув, однак деякі пасажири отримали невеликі травми.

Трагедія в Будапешті

Зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером Mermaid на річці Дунай сталося у середу, 29 травня.

Катер перекинувся і затонув всього за 7 секунд після зіткнення. Жертвами аварії стали 28 людей.

Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

Десятки невеликих прогулянкових катерів щодня ходять вздовж Дунаю через Будапешт. Великі річкові круїзні судна, що подорожують вздовж Дунаю між Німеччиною і Чорним морем, зазвичай перебувають кілька днів в угорській столиці.

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