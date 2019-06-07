Трагедія на Дунаї: український капітан раніше протаранив судно в Нідерландах
Український капітан судна Viking Sigyn, яке наприкінці травня протаранило прогулянковий катер Mermaid в Будапешті, раніше був учасником ще однієї схожої аварії в Нідерландах.
Зіткнення суден у Будапешті призвело до загибелі 28 людей. Капітана судна Viking Sigyn, 64-річного українця на ім'я Юрій, арештували незабаром після цього. Сам він повністю заперечує свою провину.
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Напередодні в угорській прокуратурі повідомили, що у квітні українець був учасником схожої аварії в Нідерландах. Тоді, щоправда, обійшлося без жертв.
Також кажуть правоохоронці, капітан з якихось причин одразу після зіткнення суден на Дунаї видалив дані зі свого мобільного телефону. Прокурори поки не з'ясували, чи мали ці дані якийсь стосунок до аварії.
Аварія в Нідерландах
За даними поліції, український капітан керував круїзним лайнером, який 1 квітня врізався у інше судно в Нідерландах.
Правоохоронці отримали цю інформацію від Євроюсту - агентства, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС. Щоправда, жодних деталей зіткнення у відомстві не надали.
На початку квітня нідерландські медіа повідомляли, що судно, яким керував українець, називалося Viking Idun. Воно належить компанії Viking Cruises - тій самій, яка є власницею Viking Sigyn.
На фотографіях наслідків аварії у соцмережах видно пошкодження як на корпусі судна, так і всередині корабля.
Під час інциденту ніхто не загинув, однак деякі пасажири отримали невеликі травми.
Трагедія в Будапешті
Зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером Mermaid на річці Дунай сталося у середу, 29 травня.
Катер перекинувся і затонув всього за 7 секунд після зіткнення. Жертвами аварії стали 28 людей.
Пасажирами катера переважно були туристи з Південної Кореї.
Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що має докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.
Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.
Десятки невеликих прогулянкових катерів щодня ходять вздовж Дунаю через Будапешт. Великі річкові круїзні судна, що подорожують вздовж Дунаю між Німеччиною і Чорним морем, зазвичай перебувають кілька днів в угорській столиці.
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