Трагедія на Дунаї: український капітан раніше протаранив судно в Нідерландах

View this post on Instagram

In verband met een aanvaring tussen een tanker en een passagiersboot op de Westerschelde zijn de collega's lange tijd aan het werk geweest op de calamiteitensteiger in Terneuzen. Hiervoor is een apart actie kanaal geopend zodat de collega's onderling vrij kunnen communiceren. Collega's hebben ter plaatse een snelle inventarisatie gemaakt van eventuele gewonden. Er heeft een copi overleg plaatsgevonden. Diverse hulpverleners en instanties zijn ter plaatse geweest. ^TL ^EvL