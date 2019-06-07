Загострення в зоні ООС: двоє військових загинули, 8 отримали поранення

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У зоні ООС триває загострення: за минулу добу і від початку нинішньої бойовики 23 рази порушували режим тиші. Двоє українських військових загинули, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня важкості.

У прес-центрі Операції об'єднаних сил повідомляють, що принаймні один раз ворог застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм.

Також обстріли велися з бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу населених пунктів Опитне, Водяне, Чермалик, Мар'їнки і міста Павлопіль.

"На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, - кажуть в ООС, - Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню".

Загострення на Донбасі

Останніми днями в зоні проведення Операції об'єднаних сил спостерігається суттєве загострення.

Протягом 4 і 5 червня в зоні ООС загинули троє українських військових. Це найбільші втрати української армії на Донбасі з 20 травня, коли президентом України став Володимир Зеленський.

Ще двоє військових загинули впродовж 6 червня.

До цього, за період з 20 травня по 4 червня, Об'єднані сили втратили одного бійця вбитим (24 травня) і 13 пораненими.

Крім того, 22 травня вісім українських військовослужбовців відхилилися від маршруту і потрапили у полон до супротивника.

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Загострення н Донбасі раніше вже коментував Володимир Зеленський.

"Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську", - написав президент у Facebook.

"Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - додав він.

Переговори у Мінску і припинення вогню

Леонід Кучма, який очолює українську делегацію на переговорах у Мінську, розповів, що в середу сторони домовились випрацювати механізм забезпечення дотримання режиму тиші.

"Вчора домовились, що до 19 числа група з безпеки має підготувати документ із заходами - захисними механізмами, що треба робити, аби це режим був", - сказав він.

За його словами, ініціатива про необхідність введення режиму тиші походила також "з тієї сторони".

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Леонід Кучма розповів, що інше питання, яке турбує перемовників, - обстріли, коли бойовики займають позицію поблизу цивільних об'єктів. За його словами, сторони обговорили цей момент.

На уточнювальне питання про те, чи полягає пропозиція української сторони у тому, аби не відповідати на обстріли, які походять з цивільних об'єктів, пан Кучма відповів: "Абсолютно".

"Ми чітко повинні розуміти, що ці обстріли провокаційні", - сказав Леонід Кучма.

Окрім того, він додав, що сторони обговорювали можливість звільнення заручників, і в іншої сторони "є бажання розпочати цей процес", проте конкретних домовленостей поки немає.

"Мені сподобався тон розмови нашої, як на робочих підгрупах, так і на загалі нашому, де кожна підгрупа доповідала", - схарактеризувати пан Кучма атмосферу на перемовинах.

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