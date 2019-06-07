Неймара звинувачують у зґвалтуванні: у справі з’явилося "відео з готелю"

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Жінка, яка раніше звинуватила футболіста Неймара у зґвалтуванні, вперше дала інтерв'ю на бразильському телебаченні.

Наджила Тріндаде, яка минулого тижня подала проти Неймара судовий позов, розповіла про інцидент, який нібито трапився 15 травня у готельному номері.

Тривалий час Тріндаде і Неймар спілкувалися через соцмережі, після чого футболіст запросив її до Парижа - він виступає у місцевому футбольному клубі "ПСЖ". Жінка оселилася в готелі, де, каже вона, і сталося зґвалтування.

Неймар усі звинувачення на свою адресу заперечує і каже, що Тріндаде просто намагається на ньому заробити, отримавши фінансову компенсацію. За його словами, між ним і жінкою дійсно був секс, але на основі взаємної згоди.

Про що йшлося в інтерв'ю

Пані Тріндаде розповіла журналістам, що Неймар їй подобався і вона була не проти зайнятися з ним сексом.

Вона погодилася прилетіти з Бразилії до Парижа - переліт і проживання в готелі повністю оплатив футболіст.

За словами жінки, вона - "звичайна людина, модель і студентка", а також "донька і мама".

Коли вона зустріла Неймара, каже Тріндаде, він поводився агресивно - "зовсім по-іншому, аніж хлопець якого я знала з листування".

Авторка позову проти футболіста додала, що загалом була не проти сексу із Неймаром, але хотіла, щоб Неймар використав презерватив. За її словами, той відмовився, почав поводитися агресивно і зґвалтував її.

"Відео з готельного номеру"

Днями у соцмережах також з'явилося відео з готельного номеру, на якому нібито фігурують Неймар і Тріндаде. Повідомляється, що запис прихованою камерою зробила сама жінка.

На відеозаписі чутно, як Тріндаде каже: "Я зараз тебе вдарю, і ти знаєш чому. Тому що ти бив мене вчора".

З цієї фрази слідує, що Неймар і Тріндаде зустрічалися не вперше. Неймар раніше також розповідав, що бачив жінку двічі.

В інтерв'ю Тріндаде розповіла, що повернулася до Неймара наступного дня, бо "хотіла справедливості" і прагнула зібрати докази його неправомірної поведінки.

Що каже Неймар

Неймар поки не давав великих інтерв'ю з цього приводу, але коментував ситуацію у соцмережах.

Він відкидав усі звинувачення у зґвалтуванні і заявляв, що на ньому хочуть заробити грошей:

"Те, що сталося того дня, було стосунками чоловіка і жінки - такі ж, як і в будь-якої пари. Наступного дня нічого не трапилося. Ми продовжували листуватися. Вона попросила мене про сувенір для її дитини".

Водночас батько Неймара, коментуючи відео, нібито зняте в готельному номері, сказав, що воно є ніби зрежисованим.

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