КМДА про "рейдерське захоплення" кінотеатру "Київ": це інвентаризація
Зранку 7 червня керівництво кінотеатру "Київ" заявило про початок рейдерського захоплення закладу, в КМДА це заперечують.
"Почалося силове захоплення кінотеатру "Київ". Вибивають двері", - йдеться на сторінці кінотеатру у Facebook.
Автори публікації також додали до неї фото, на якому видно, що у вестибюлі кінотеатру перебувають кілька людей у військовій формі, які охороняють доступ на другий поверх.
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Водночас у КМДА кажуть, що йдеться не про рейдерське захоплення, а про початок інвентаризації і обстеження будівлі закладу.
"Департамент комунальної власності міста Києва та балансоутримувач кінотеатру - комунальне підприємство "Київкінофільм" - розпочали інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна громади Києва", - сказано в заяві КМДА.
Там зазначають, що протягом квітня і травня орендарі кінотеатру незаконно чинили перешкоди для того, аби комісія не потрапила до будівлі закладу і не змогла провести її обстеження.
Станом на 12:30 7 червня на сайті кінотеатру відсутня будь-яка інформацію про сеанси, заплановані на цей день, а замовити квитки не можна.
В КМДА запевнили, що найближчим часом "Київ" запрацює у звичайному режимі, а вже придбані квитки можна буде повернути.
Скандал довкола "Києва"
Кінотеатр "Київ" - це приміщення площею понад сім тисяч квадратних метрів у самому центрі столиці.
Будівля кінотеатру належить місту і ще з кінця 1990-х здавалася в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Культурний центр кінотеатр "Київ", команда якого перетворила заклад в один з найвідоміших кінотеатрів міста.
Проте на початку 2019 року столична влада повідомила, що договір оренди з чинними орендарями приміщення "Києва" не продовжуватимуть: мовляв, місто отримує за оренду будівлі кінотеатру замало грошей - лише 47 тисяч гривень на місяць.
При цьому мінімальна орендна плата мала б складати принаймні 569 тисяч гривень, заявляли в КМДА.
Нинішнє керівництво "Києва" платити потрібну суму не готове, а отже, єдиний вихід - влаштувати конкурс на нового орендаря, пояснювали представники столичної влади.
Такий конкурс провели 15 квітня - переможцем визнали мережу кінотеатрів "Сінема-Центр", яка погодилася платити орендну плату в розмірі 2 мільйони 119 тисяч гривень на місяць.
Конкурс і невизначеність із майбутнім "Києва" супроводжувалися обуренням громадськості і представників кіноспільноти.
Причина занепокоєння - "Київ" лишається одним з небагатьох столичних кінотеатрів, де продовжують регулярно показувати авторське кіно.
Багато хто побоюється, що разом зі зміною керівництва закладу зміниться і його політика щодо того, якому кіно надавати перевагу.
"Ми "Київ" просто так не віддамо"
Заступниця директора кінотеатру "Київ" Ірина Шинкаренко у березні розповідала BBC News Україна, що керівництво закладу не брало участі в конкурсі КМДА, оскільки вважає його незаконним.
"Та бажана орендна плата, яку озвучують в КМДА (Майже 570 тисяч гривень - Ред.), - сильно завищена. З одного боку, дійсно: це величезна будівля площею понад сім тисяч квадратних метрів - з великими сходами, фойє, великими касовими вестибюлями. Але ж працює, по суті, всього три кінозали. Де брати стільки коштів?".
"Ми 500 тисяч витрачаємо лише на комунальні витрати - щоб підтримувати цю будівлю в нормальному стані", - пояснювала заступниця директора "Києва".
Якими б не були результати конкурсу, заявляла пані Шинкаренко, чинне керівництво кінотеатру з передачею приміщення новому власнику не погодиться.
"Будемо оскаржувати це рішення в суді. Врешті-решт ми за останні 20 років в цю будівлю вклали 57 мільйонів гривень - це і капітальний ремонт, і обладнання. Нехай ніхто не думає, що нас буде так легко просто взяти і попросити звільнити цю будівлю. Ми її просто так не віддамо".
Що кажуть в КМДА
У КМДА неодноразово запевняли, що "Київ" точно не перетвориться на звичайний "масовий" кінотеатр, оскільки обов'язок зберегти покази авторського кіно прописані в умовах оренди.
Серед попередніх вимог до орендарів називалися, зокрема, і такі:
- кінотеатр має приділяти значну увагу популяризації українського кіно (не менше 30% від загального репертуару)
- нові орендарі мають забезпечити покази артхаусного кіно
- продовження співпраці з відомими кінофестивалями - зокрема "Молодість" і Docudays UA
Міський голова Віталій Кличко під час виступу у Київраді називав чинне керівництво "Києва" безвідповідальними управлінцями, а скандал навколо зміни орендаря приміщення кінотеатру - результатом маніпулювання громадською думкою.
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