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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів передвиборчий з'їзд своєї нової партії "Українська стратегія Гройсмана" і представив свій виборчий список.

Ще на початку травня пан Гройсман повідомив, що точно йтиме на парламентські вибори. Після тривалих перемовин щодо можливого об'єднання з іншими політичними проектами Володимир Гройсман вирішив йти на вибори самостійно.

Згідно з останніми рейтингами, партію "Українська стратегія" ще без вказування імені Гройсмана у назві були готові підтримати 1,3% виборців, які визначились та підуть голосувати. Тому подолання 5% виборчого бар'єру є дуже амбітною метою для Гройсмана, яку деякі експерти оцінюють як недосяжну.

Хто увійшов до списку

Image caption Команда Володимира Гройсмана

Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України. Очолив уряд за часів президента Петра Порошенка і вважався одним із найближчих його соратників. До квітня 2016 року був головою Верховної Ради. У парламент пройшов за списком "Блоку Петра Порошенка". Євген Нищук, міністр культури України. Актор, якого називали "голосом Майдану", оскільки під час двох "революції" - Помаранчевої і Євромайдану - був головним ведучим майданівської сцени. Еміне Джапарова, перша заступниця міністра інформаційної політики, українська журналістка. Є кримською татаркою за походженням і активно займається цим напрямком в уряді. Також активно займається справою у суді Амстердама про повернення в Україну "скіфського золота". Лілія Гриневич, міністр освіти і науки. На позачергових парламентських виборах 2014 року потрапила у парламент за списками "Народного фронту", головою якої був Арсеній Яценюк. Під час її перебування на посаді в Україні почалася масштабна реформа освіти. Олександр Саєнко, міністр Кабінету Міністрів. Був соратником Володимира Гройсмана ще коли вони обидва працювали у Вінниці. В уряді Гройсмана відповідає за реалізацію пріоритетних реформ та координацію роботи Секретаріату уряду. Павло Петренко, міністр юстиції, політик та юрист. Був членом партії "Народний фронт" Сергій Марченко, екс-заступник міністра фінансів. Він подав заяву про відставку після того, як Рада звільнила главу Мінфіна Олександра Данилюка. Потім Петро Порошенко призначив його заступником голови своєї адміністрації. Андрій Тетерук, депутат від "Народного фронту". Засновник добровольчого батальйону "Миротворець". У серпні 2014 року виходив з "Іловайського котла". Павло Яблонський, секретар Вінницької міськради. Віктор Єленський, депутат від "Народного фронту", відомий український релігієзнавець.

На попередніх виборах до Ради четверо людей із першої десятки цього списку були в команді "Народного фронту".

Хто ще йтиме на вибори за списком "Української стратегії Гройсмана", окрім людей із першої десятки, поки що невідомо.

"Більше не буду гравцем чужої збірної"

Під час свого виступу на з'їзді Володомир Гройсман так пояснив рішення піти на вибори окремою командою:

"Я більше не буду гравцем чужої збірної. Вирішив сформувати команду української стратегії", - сказав він.

У своїй промові він наголошував на успіхові реформи з децентралізації, початої його урядом.

"Наше завдання - захистити те, що розпочали і що дає позитивний ефект", - заявив прем'єр.

На вибори - без об'єднання

Рекламні банери від імені нової політичної сили під назвою "Українська стратегія" заполонили міста по всій Україні понад місяць тому. На них були - не лише гасла, а й підпис "Гройсман".

В останні місяці пан Гройсман розглядав можливість передвиборчого союзу як з командою свого колишнього політичного союзника Петра Порошенка, так і з партією експрем'єра Арсенія Яценюка та його партією "Народний фронт".

При чому, про проект двох прем'єрів - чинного та колишнього, серйозно говорили навіть в оточенні пана Гройсмана.

Але домовитись не вдалось і на надзвичайно швидкоплинну кампанію дочасних виборів обидві команди йдуть окремо. При чому, у партії Яценюка вже заявили, що головні обличчя партії взагалі підуть не списком, а в округах. Наразі у "Народного фронту" рейтинг складає всього 0,3%.

Копирайт изображения ДЕМЕНТІЙ БІЛИЙ Image caption Весняна реклама Володимира Гройсмана

До з'їзду партії було відомо, що серед засновників "Української стратегії" були люди, яких виборці навряд чи знали: депутат і представник уряду у Верховній Раді Вадим Денисенко, міністр Кабінету Міністрів, очільник офісу реформ прем'єра Олександр Саєнко та колишній лідер партії ПОРА, політтехнолог Євген Золотарьов.

Останніми місяцями Володимир Гройсман активно просуває власну рекламу як на телебаченні, так і на зовнішніх носіях, акцентуючи увагу на децентралізації, розвитку інфраструктури та будівництву та ремонті доріг.

На вимогу новообраного президента Володимира Зеленського Гройсман подав заяву про відставку, проте Верховна Рада відмовилась його звільняти.

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