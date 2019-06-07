Депутати з групи Ахметова об'єднуються з партією Кернеса і Труханова

Копирайт изображения УНІАН Image caption Вадим Новинський (зліва) та Олександр Вілкул у Верховній Раді

Партія "Опозиційний блок", яку асоціюють з групою впливу українського бізнесмена Ріната Ахметова об'єдналася з партією "Відродження" політика Віталія Хомутинника і політсилою "Довіряй ділам" мерів Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова, аби йти спільно на вибори.

До цього об'єднання також доєдналася "Партія миру і розвитку" бізнесмена Вадима Новинського та партія "Наші" Євгенія Мураєва.

Про це повідомив член "Опоблоку", депутат Олександр Вікул на своїй сторінці у Facebook.

Копирайт изображения Русская православная миссия Image caption Новинський та Вілкул мають не лише спільні політичні погляди, але й релігійні

"Ми об'єдналися!.. Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток", - написав він.

"Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи", - наголосив пан Вілкул.

З'їзд команди Медведчука

Копирайт изображения Andrey Sinenkiy

Напередодні у Києві на закритому для журналістів передвиборчому з'їзді колишніх соратників "Опоблоку" - партії "Опозиційна платформа - За життя" представили першу десятку виборчого списку.

Попри очікування журналістів, у цій десятці не виявилося представників "Опозиційного блоку" та політиків, яких зараховують до групи впливу бізнесмена Ріната Ахметова.

Колишня команда "Опозиційного блоку" розкололась восени 2018 року перед президентськими виборами.

Група депутатів, яких зараховували до сфери впливу Дмитра Фірташа та Віктора Медведчука, від'єднались від "Опозиційного блоку" та об'єднались з партією "За життя" Вадима Рабіновича.

Одна частина колишніх членів "Опозиційного блоку" підтримала колишнього політичного соратника Дмитра Фірташа Юрія Бойка.

Депутати, яких відносять до групи впливу Ріната Ахметова, підтримали на виборах президента Олександра Вілкула.

До останнього моменту очікувалось, що обидві команда об'єднаються перед парламентськими виборами та підуть на перегони єдиною командою.

"Довіряй ділам" Кернеса і Труханова

Копирайт изображения УНІАН Image caption Геннадій Кернес на з'їзді партії "Довіряй ділам"

2 червня у Харкові відбувся з'їзд партії "Довіряй ділам", на якому закріпили свій політичний союз мери Харкова Геннадій Кернес та Одеси Геннадій Труханов.

Цей проект називали партією мерів великих міст, яка планувала провести на виборах значну частину мажоритарників, а також спробувати провести до Ради власний партійний список.

Проте останні рейтинги показали, що "Довіряй ділам" має всього 0,4%, тож шанси на проходження є примарними.

"Опозиційний блок", за даними останнього опитування, готові підтримати 1,4% виборців.

Очевидно, об'єднавшись, ці проекти розраховують подолати 5% прохідний бар'єр.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!