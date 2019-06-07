Військові кораблі Росії та США ледь не зіткнулися. Сторони звинувачують одна одну

Копирайт изображения AFP Image caption Екіпаж американського корабля USS Chancellorsville міг зблизька роздивитись російський військовий корабель "Адмірал Виноградов"

Російський і американський військові кораблі ледь не зіткнулись у західній частині Тихого океану. Сторони звинувачують одна одну в інциденті.

Тихоокеанський флот Росії заявив, що крейсер USS Chancellorsville пройшов лише у 50 метрах перед кораблем "Адмірал Виноградов" (06:35 за київським часом).

Російський корабель був змушений виконати "аварійне маневрування", аби уникнути зіткнення.

Але американські військові звинувачують росіян, стверджуючи, що їхній корабель несе відповідальність за інцидент.

Командир сьомого флоту США Клейтон Досс назвав росіян "небезпечними й непрофесійними", заявивши, що їхній корабель "здійснив небезпечний маневр проти USS Chancellorsville".

Він назвав російську заяву "пропагандою".

Копирайт изображения AFP/US NAVY Image caption Ще один знімок ВМС США демонструє російський есмінець "Адмірал Виноградов" (зліва) поблизу USS Chancellorsville

"Адмірал Виноградов" підійшов на відстань у 15-30 метрів від USS Chancellorsville у Філіппінському морі, повідомляють США.

Російський Тихоокеанський флот заявив, що інцидент стався на південному сході Східно-Китайського моря і додав, що вони відправили ноту протесту командуванню кораблями США.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption USS Chancellorsville

У заяві сказано, що американський військовий корабель "раптово змінив напрямок і перерізав шлях "Адміралу Виноградову" лише за 50 метрів", змусивши російський екіпаж зробити швидкий маневр.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Адмірал Виноградов"

Обидві країни регулярно звинувачують одна одну в небезпечних військових маневрах — на морі й в повітрі.

У листопаді 2018 року США опублікували відео російського літака, який здійснює перехоплення американського літака над Чорним морем, виконуючи маневр, який американці назвали "безвідповідальним".

Кремль відповів, що перехоплення здійснював, аби припинити "порушення російського повітряного простору".

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