Бобер на обід, а зубр на вечерю? Польський міністр пропонує їсти рідкісних тварин

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Польщі понад 55 тисяч бобрів

Польський міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський став об'єктом критики після того, як запропонував скасувати законодавчий захист зубрів та бобрів, додавши їх до списку "їстівних тварин".

Під час конференції з питань сільського господарства в польському парламенті наприкінці минулого місяця пан Ардановський сказав про необхідність регулювання чисельності бобрів через збитки, які, за словами урядовця, завдають ці тварини сільськогосподарським угіддям.

Він висловив жаль з приводу того, що хоча місцева влада щорічно дає дозволи на вбивство тисяч бобрів, проте мисливці не поспішають на них полювати.

У Польщі, на відміну від багатьох європейських країн, бобри лише частково знаходяться під захистом і на них можна полювати в період з жовтня по березень за певних обставин.

При цьому мисливцю не дозволяється їсти мертву тварину.

"Я планую визнати бобрів і зубрів їстівними тваринами", — сказав він, додавши, що хвіст бобра раніше вважався афродизіаком.

"Може виявитися, що проблема бобрів скоро розв'яжеться", — додав він.

Як на зубрів, так і бобрів зазвичай полювали заради їжі в минулі століття.

Останнього зубра у Біловезькій пущі вбили на початку 1920-х років. Пізніше популяцію відновили наприкінці 20-х за рахунок зубрів, які знаходились у зоопарках.

Оскільки обидва види знаходяться під захистом польського законодавства, то їхня чисельність зростає. За останніми оцінками, у Польщі знаходяться 1 873 зубри й понад 55 000 бобрів.

Слова міністра викликали деяке здивування. За словами експертів самого "переліку їстівних тварин" у Польщі не існує.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року ЄС постановив, що Польща порушила закон, провівши вирубку лісу у Біловезькій пущі

Крім того, міністр охорони навколишнього середовища, а не сільського господарства має право вирішувати, які види тварин потребують державного захисту в Польщі.

У п'ятницю пан Ардановський пояснив, що він веде переговори з міністром навколишнього середовища про внесення бобра, а не бізона у перелік тварин, на яких можна полювати, а м'ясо їсти. У цьому списку є, наприклад, олень або заєць.

Але навіть це може виявитися не так вже й просто.

Якщо міністр охорони навколишнього середовища вирішить скасувати захист бобрів, то законодавство Польщі опиниться в конфлікті з правом ЄС, оскільки європейський бобер захищений відповідно до загальноєвропейських норм.

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