Зеленський подякував Раді і закликав громадян "зробити їх ще раз"

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Президент Володимир Зеленський "подякував" Верховній Раді та сказав, що не шкодує про розпуск.

"Я хочу похвалити й від щирого серця сказати нашій Верховній Раді величезне дякую", - сказав він у своєму відеозверненні опублікованому у Facebook Адміністрації президента.

Володимир Зеленський сказав, що відразу після підписання указу про розпуск парламенту думав, чи "не помилився", прийнявши таке рішення.

"Що зробили депутати за ці дні? Залишили "мажоритарку", залишили недоторканність, залишили старих міністрів, залишили старих силовиків на посадах, залишили можливість не відповідати за незаконне збагачення. Як багато вони залишили майбутнім поколінням, своїм дітям і онукам", - сказав президент.

Пан Зеленський іронічно подякував парламентарям за те, що вони "не намагаються сподобатись виборцям, а залишаються собою, продовжуючи прогулювати й "кнопкодавити".

"Дякую, що своєю "плідною працею" доводите усій країні — рішення про розпуск Ради було правильним", — заявив голова держави.

За його словами, рейтинг довіри до парламенту раніше складав усього чотири відсотки.

"Дякую, що не зупиняєтесь і продовжуєте пробивати дно", — сказав він.

Президент зазначив, що свою оцінку роботі Верховної Ради українські громадяни покажуть 21 липня на виборах.

Завершив відеозвернення він словами: "Зробимо їх ще раз".

Цього тижня Верховна Рада відправила у відставку за поданням президента голову СБУ, міністрів закордонних справ та оборони, і не включила в порядок денний сесії законопроект про імпічмент.

На позачерговому засіданні 22 травня парламент провалив ініціативи Зеленського щодо внесення змін до закону про вибори, які передбачали зменшення прохідного бар'єра до 3% з нинішніх 5%, скасувати мажоритарну складову виборів.

Депутати мотивували свою відмову підтримати законопроект відсутністю у ньому відкритих списків партій.

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