У США хочуть знести школу "Колумбайн", аби вона не надихала шкільних стрільців
Влада округу Джефферсон у Колорадо запропонувала знести школу "Колумбайн", де 20 років тому сталася стрілянина, що шокувала весь світ. Злочинці, які чинять стрілянини в школах, до сих пір надихаються нападом на "Колумбайн", вважають чиновники.
Двоє підлітків вбили 12 учнів та вчителя в "Колумбайн" у квітні 1999 року.
Суперінтендант округу Джефферсон Джейсон Гласс звернувся до батьків школярів із пропозицією знести будівлю "Колумбайн" і побудувати нову в іншому місці, аби припинити це "огидне захоплення" масовим убивством.
"Трагедія, яка сталася в 1999 році в середній школі "Колумбайн" служить відправною точкою в епідемії випадків шкільних стрілянин. Стрілки вивчають випадок "Колумбайн" і говорять про нього як про збочене джерело натхнення. Ці люди живуть по всьому світу і називають себе "колумбайнерами". Вони схиблені на стрілянині в школі "Колумбайн".
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Гласс стверджує, що 18-річна Сол Паїс, яка приїхала в Колорадо у квітні та погрожувала влаштувати стрілянину в місцевій школі, була однією з "колумбайнерів". За офіційною версією, Паїс вчинила самогубство — її знайшли мертвою 17 квітня.
За словами Гласса, щороку в школу намагаються пройти кілька сотень людей, аби подивитися на місце злочину. За останні 11 місяців кількість таких людей зросла до рекордного рівня, стверджує чиновник.
"У 1999 році не існувало ніяких рекомендацій, як чинити з такими будівлями, як "Колумбайн", — йдеться у зверненні.
"Зараз експерти з безпеки рекомендують зносити будівлі шкіл, де була стрілянина".
Школу "Колумбайн" частково перебудували після нападу. Відповідно до нових пропозицій, будівлю школи варто знести й побудувати заново на іншому місці. Назва та символіка школи залишаться старими.
Меморіальну будівлю бібліотеки під назвою "Надія", яку побудовали після нападу, пропонують залишити, а на місці старої школи з'явиться засаджене травою поле.
Що сталося в "Колумбайн"
20 квітня 1999 року двоє учнів школи "Колумбайн", 17 і 18 років, скоїли напад на свій навчальний заклад, убивши 12 учнів і викладача, після чого наклали на себе руки.
Напад на "Колумбайн" до 2012 року залишався найкривавішим в американській історії. Більше жертв було у 2012 році в школі Сенді-Хук, де загинули 20 дітей у віці від 6 до 7 років і шість жінок. Підозрюваний 20-річний Адам Ланза, який убив власну матір перед тим, як відправитися в школу, наклав на себе руки.
Відтоді в США сталося декілька десятків шкільних стрілянин. У ряді випадків стрілки посилалися на злочин у школі "Колумбайн".
У 2007 році в школі відкрили меморіал загиблим. Цього ж року провели жалобні заходи з нагоди 20-річчя стрілянини.
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