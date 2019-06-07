У США хочуть знести школу "Колумбайн", аби вона не надихала шкільних стрільців

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Стрілянина в школі "Колумбайн" до 2012 року була найкривавішим нападом в американській школі. Відтоді сталося вже кілька нападів із більшим числом жертв.

Влада округу Джефферсон у Колорадо запропонувала знести школу "Колумбайн", де 20 років тому сталася стрілянина, що шокувала весь світ. Злочинці, які чинять стрілянини в школах, до сих пір надихаються нападом на "Колумбайн", вважають чиновники.

Двоє підлітків вбили 12 учнів та вчителя в "Колумбайн" у квітні 1999 року.

Суперінтендант округу Джефферсон Джейсон Гласс звернувся до батьків школярів із пропозицією знести будівлю "Колумбайн" і побудувати нову в іншому місці, аби припинити це "огидне захоплення" масовим убивством.

"Трагедія, яка сталася в 1999 році в середній школі "Колумбайн" служить відправною точкою в епідемії випадків шкільних стрілянин. Стрілки вивчають випадок "Колумбайн" і говорять про нього як про збочене джерело натхнення. Ці люди живуть по всьому світу і називають себе "колумбайнерами". Вони схиблені на стрілянині в школі "Колумбайн".

Гласс стверджує, що 18-річна Сол Паїс, яка приїхала в Колорадо у квітні та погрожувала влаштувати стрілянину в місцевій школі, була однією з "колумбайнерів". За офіційною версією, Паїс вчинила самогубство — її знайшли мертвою 17 квітня.

За словами Гласса, щороку в школу намагаються пройти кілька сотень людей, аби подивитися на місце злочину. За останні 11 місяців кількість таких людей зросла до рекордного рівня, стверджує чиновник.

Копирайт изображения Reuters Image caption З часу трагедії у "Колумбайн" пройшло двадцять років. У школі провели траурний вечір

"У 1999 році не існувало ніяких рекомендацій, як чинити з такими будівлями, як "Колумбайн", — йдеться у зверненні.

"Зараз експерти з безпеки рекомендують зносити будівлі шкіл, де була стрілянина".

Школу "Колумбайн" частково перебудували після нападу. Відповідно до нових пропозицій, будівлю школи варто знести й побудувати заново на іншому місці. Назва та символіка школи залишаться старими.

Меморіальну будівлю бібліотеки під назвою "Надія", яку побудовали після нападу, пропонують залишити, а на місці старої школи з'явиться засаджене травою поле.

Що сталося в "Колумбайн"

20 квітня 1999 року двоє учнів школи "Колумбайн", 17 і 18 років, скоїли напад на свій навчальний заклад, убивши 12 учнів і викладача, після чого наклали на себе руки.

Напад на "Колумбайн" до 2012 року залишався найкривавішим в американській історії. Більше жертв було у 2012 році в школі Сенді-Хук, де загинули 20 дітей у віці від 6 до 7 років і шість жінок. Підозрюваний 20-річний Адам Ланза, який убив власну матір перед тим, як відправитися в школу, наклав на себе руки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одному з нападників, Ділану Клебальду, було 17 років

Відтоді в США сталося декілька десятків шкільних стрілянин. У ряді випадків стрілки посилалися на злочин у школі "Колумбайн".

У 2007 році в школі відкрили меморіал загиблим. Цього ж року провели жалобні заходи з нагоди 20-річчя стрілянини.

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