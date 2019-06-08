Загострення в зоні ООС: що каже командувач?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У зоні ООС триває загострення

У зоні ООС триває загострення. За минулу добу загинули двоє українських військових, п'ятеро отримали поранення і семеро зазнали бойових травм, повідомляє прес-центр ООС 8 червня.

Бойовики порушували режим тиші 28 разів, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм.

Обстріли велися також з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Двоє військових загинули під час нічного обстрілу позицій ООС 7 червня в районі Новолуганського. Ще одинадцять тоді дістали бойові травми та поранення різного ступеню важкості.

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що загострення ситуації на Донбасі свідчить "про втрату Росією контролю над найманцями" і висловив сподівання, що Росія відновить цей контроль.

У суботу, 8 червня, ситуацію прокоментував командувач об'єднаних сил Олександр Сирський.

Він заперечив, що командування ООС заборонило своїм підрозділам вести вогонь на упередження, назвавши такі звинувачення "безпідставними", повідомляє прес-центр ООС.

"Командування об'єднаних сил, зі всією повнотою відповідальності, заявляє, що командири підрозділів об'єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території", - зазначив пан Сирський.

Він додав, що зброя застосовується адекватно, виходячи з характеру та ступеню загрози.

"Вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним", - заявив командувач.

Копирайт изображения МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Image caption Олександр Сирський був призначений на посаду командувача Об'єднаних сил на Донбасі у травні 2019 року

Він додав, що обстріл, внаслідок якого загинули військові вночі 7 червня, "за всіма ознаками" був спланованою операцією противника.

Сирський розповів, що ворожа батарея у складі 4 САУ (самохідних артилерійських установок) 2С1 "Гвоздика" вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків.

Протягом п'яти хвилин противник випустив близько 30 снарядів по українських позиціях та одразу по закінченні вогню перемістився в житлову зону Горлівки.

За даними розвідки, вогонь ворожої батареї корегувався з використанням безпілотника та радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк»".

З метою придушення вогню противника об'єднані сили відкриили вогонь з мінометів та інших вогневих засобів по виявленим та плановим цілям, зазначив пан Сирський.

До 3:50 всі ворожі цілі знищили або примусили припинити вогонь, "що свідчить про постійну готовність та спроможність об'єднаних сил надавати гідну та своєчасну відсіч ворогу", - йдеться в заяві командувача.

"Сили та засоби ООС знаходяться в повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору", - підсумував пан Сирський.

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