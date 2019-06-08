Притула з "Голосом": ведучий йде на вибори з Вакарчуком

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Телеведучий та шоумен Сергій Притула приєднався до партії Святослава Вакарчука "Голос", повідомляється на сторінці партії у Facebook.

Притула балотуватиметься до Верховної Ради за списком "Голосу".

Сам шоумен підтвердив це у відеозверненні, пояснивши своє рішення тим, що йому не подобається те, що відбувається в українській політиці.

"Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні, і я хочу докласти до цього свої зусилля", - сказав пан Притула.

Притула розповів, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на 30-е місце в списку, хоча той пропонував включити його до першої десятки.

"Для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто казав мені "іди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати", - заявив пан Притула.

Він додав, що переконав Вакарчука включити до списку ще низку людей, однак їхніх прізвищ не назвав.

"Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це наважитись", - пояснив шоумен своє рішення йти в політику.

"Головна мотивація - це команда, із якою я іду на ці парламентські вибори", - сказав пан Притула. - З цією командою я впевнений у тому, що те, як я бачу як має розвиватися країна, можна реалізувати".

Хто ще з "Голосом"?

Співак Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи" заявив про наміри брати участь у виборах до Верховної Ради у травні, ще до інавгурації Зеленського та його рішення розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

З'їзд партії "Голос" запланований на вечір суботи, 8 червня. На ньому мають сформувати список до виборів.

До команди "Голосу" увійшли екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко, екс-голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, кардіохірург Юрій Соколов, режисер та "кіборг" Андрій Шараскін та громадська активістка Соломія Бобровська.

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