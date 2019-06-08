Чубаров, генерал і екс-начальник митниці - хто потрапив до списку партії Смешка

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ігор Смешко став першим номером у виборчому списку своєї партії

Ігор Смешко провів передвиборчий з'їзд своєї партії "Сила і честь" і оголосив список на парламентські вибори.

Ведучим з'їзду був Дмитро Гордон, який став керівником виборчого штабу партії.

Раніше Гордон пояснив, що Смешко йде на вибори, щоб стати прем'єр-міністром.

Згідно з останніми соцопитуваннями, партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3% виборців.

Ігор Смешко балотувався на президентських виборах і несподівано посів шосте місце в перегонах, набравши понад 6% голосів.

Він називав себе "новим політичним обличчям", маючи на увазі, що до політичної діяльності усе життя працював у спецслужбах.

Хто у списку?

Копирайт изображения Партія "Сила і честь" Image caption Перша десятка списку партії Ігоря Смешка виглядає так

1. Ігор Смешко - голова партії "Сила і Честь", перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, колишній начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, під час "Помаранчевої революції" очолював Службу безпеки України.

2. Олена Сотник - юристка, адвокатка, депутатка (у парламент пройшла від "Самопомочі"), представниця української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, секретар Комітету з питань європейської інтеграції, член Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, перша українка-стипендіат програми Єльського університету.

3. Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу, український кримськотатарський політик і громадський діяч, депутат Верховної Ради III-V та VIII скликань, президент Світового конгресу кримських татар, почесний професор Києво-Могилянської академії.

4. Іван Мірошниченко - політик, член парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, експерт з аграрної сфери, був радником прем'єр-міністра та міністра аграрної політики України. У Верховну Раду VIII скликання пройшов депутатом від "Об'єднання "Самопоміч".

5. Володимир Замана - екс-начальник Генштабу ЗСУ у 2012-2014 роках, уповноважений Верховної Ради по контролю діяльності Міністерства оборони, генерал-полковник. У лютому цього року Головна військова прокуратура оголосила йому підозру в державній зраді - йому інкримінували змову з Віктором Януковичем і свідому роботу на ослаблення української армії за два роки до анексії Криму. Наприкінці травня Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвокатів, скасувавши рішення Печерського райсуду Києва, за яким його мали утримувати під вартою. Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання в залі засідань.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова Меджлісу Рефат Чубаров потрапив у першу п'ятірку партії Ігоря Смешка

6. Ольга Романюк- екс-заступниця міністра з питань житлово-комунального господарства України, колишня членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, докторант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук. Працювала зі Світовим банком та Агентством з міжнародного розвитку США.

7. Андрій Гайдуцький - економіст, фінансист, екс-заступник голови Фонду держмайна України, експерт з міграційних питань, банківської і фінансової систем, доктор економічних наук.

8. Ірина Сисоєнко - депутатка від "Самопомочі", заступниця голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, юристка, адвокатка, політик та громадська діячка.

9. Володимир Тимошенко- член політради і голова секретаріату партії "Сила і Честь", колишній перший заступник начальника Головного управління СБУ, колишній очільник Державної служби з контролю за наркотиками, екс-представник України у Міжнародному комітеті з контролю за наркотиками, вчений, професор, доктор юридичних наук, генерал-лейтенант.

10. Анатолій Макаренко - капітан першого рангу, підводник, митник, екс-голова Державної митної служби, колишній заступник голови Державної фіскальної служби, капітан першого рангу, генерал-лейтенант.

У 2010 році пан Макаренко був підозрюваним у справі про незаконне розмитнення природного газу компанії РосУкрЕнерго. У 2012 році його засудили до 4 років ув'язнення умовно. У березні 2014 року суд звільнив Макаренка від кримінальної відповідальності і визнав несудимим.

Депутати Олена Сотник та Іван Мірошніченко на початку травня написали заяви про вихід з партії "Об'єднання "Самопоміч".

Щодо Дмитра Гордона, раніше Ігор Смешко повідомляв, що ведучий не буде балотуватися до Верховної Ради, а після виборів має намір повернутися до професійної діяльності журналіста.

"Відповідальне завдання"

Представляючи партійний список, Смешко заявив, що до нього увійшли "патріотичні професіонали, які з першого дня зможуть працювати на основних ділянках відновлення управління держави і врегулювання правового поля".

Він додав, що "Сила і честь" візьме участь у створенні нової коаліції в Раді.

"Це дуже відповідальне завдання - створити дієву коаліцію у виконавчій гілці влади", - сказав пан Смешко.

Він також зазначив, що його партія виступатиме за відкриті списки.

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