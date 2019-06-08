Садовий і його десятка: хто потрапив у список "Самопомочі"
Голова партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив список кандидатів у народні депутати на позачергові вибори.
Список затвердили на з'їзді в суботу, 8 червня.
Першим номером став сам Андрій Садовий.
До першої десятки увійшли шестеро жінок та четверо чоловіків.
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На парламентських виборах 2014 року "Об'єднання "Самопоміч" набрало близько 11% голосів.
Зараз їхні шанси соціологи наразі оцінюють як невисокі.
Згідно з останніми соцопитуваннями групи "Рейтинг", за партію готові голосувати близько 1,4% виборців.
Андрій Садовий був кандидатом у президенти на виборах 2019 року, але знявся з виборів на користь Анатолія Гриценка.
Хто у списку "Самопомочі"?
1. Андрій Садовий - мер Львова, лідер партії, був кандидатом у президенти.
2. Ольга Квасницька - депутатка Одеської міськради, відома завдяки боротьбі з незаконними забудовами в місті.
3. Олександра Дрік - антикорупційна активістка.
4. Тетяна Бідняк - харківська волонтерка та депутатка облради.
5. Оксана Сироїд - віце-спікерка парламенту.
6. Віталій Фидрин - ветеран АТО, підприємець із Тернополя.
7. Олег Березюк - чинний депутат і голова парламентської фракції "Самопоміч".
8. Микола Кміть - підприємець, засновник торговельної марки "Моршинська".
9. Тетяна Острікова - чинна депутатка "Самопомочі".
10. Ольга Бабій - віце-президентка Асоціації водоканалів України.
До другої десятки увійшли проповідник Ігор Косован, депутат Роман Семенуха, голова Асоціації фермерів Волині Руслан Хомив, депутат Олег Лаврик, гендиректорка "Укрнафтагазенерго" Марія Яковлєва та інші.
Загалом у списку 106 кандидатів. Серед них є ще кілька місцевих і народних депутатів.
У партії заявили, що понад 80% списку - це нові обличчя в українській політиці.
Виборчий список формували із трьох робочих списків, повідомила прес-служба партії.
Першим був список чинних народних депутатів, другим - лідери партії в регіонах, третім - лідери громадських думок та експертного середовища.
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