Саакашвілі: "Рух нових сил" піде на вибори самостійно

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Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія "Рух нових сил" не об'єднуватиметься з іншими політсилами і піде на парламентські вибори самостійно. Про це він сказав у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, таке рішення було прийнято навіть попри різноманітні проблеми, які має "Рух нових сил".

"Подивившись на цих старих політиків, на ці старі партії, поглянувши знову на ці договорняки, на те, що багато з них, незалежно від свого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, ніж у них було навіть півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - каже Саакашвілі.

На його думку, він і його партія відрізняються від інших політиків "і ідеями,і енергією, і драйвом", а також тим, що "не згодні йти на компроміси".

Пан Саакашвілі додав, що вже найближчим часом пройде зібрання, на якому буде визначено список тих, хто балотуватиметься до Верховної Ради від "Руху нових сил".

Балотування самого Саакашвілі до парламенту під питанням: закон вказує, що балотуватись до Ради можуть лише громадяни України, які проживають в Україні протягом останніх п'яти років. Проте за даними ВВС, пан Саакашвілі все ж наполягатиме на тому, що він має право балотуватись і виконує норму про п'ять років.

Копирайт изображения Reuters Image caption Саакашвілі повернувся до України 29 травня

Пан Саакашвілі повернувся до України 29 травня - одразу після того, як Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство.

За часів президента Петра Порошенка Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд.

Тривалий час екс-президент Грузії мешкав у Європі, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.

Відмова від об'єднання з Кличком

На початку червня червня мер Києва Віталій Кличко оголосив про участь партії "Український демократичний альянс за реформи" (УДАР) у дострокових парламентських виборах і запропонував Міхеілу Саакашвілі об'єднати сили і очолити список партії.

"Я залишаюся лідером партії "Удар", а Михаїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав Кличко у своєму зверненні.

Сам Саакашвілі спочатку не виключив можливості такого сценарію, але за кілька днів Кличку все ж відмовив. За його ж словами, через те, що так йому порадили користувачі соцмереж.

"Я отримав тисячі коментарів на запитання у Facebook. Я вас почув, я вважаю, що Кличко зробив гідну пропозицію, але нам на цей союз йти не варто, тому що у нас є чітка ідеологія і розуміння, є чіткі принципи. Ми ніколи не йшли на компроміси. Абсолютна більшість людей сказали, що для них це було б компромісом щодо принципів", - пояснив Саакашвілі.

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