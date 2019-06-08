"Голос" Вакарчука: список кандидатів і як в нього потрапляли

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Ввечері у суботу, 8 червня, в столиці пройшов з'їзд партії Святослава Вакарчука. Хто потрапив до списку "Голосу" і як відбирали кандидатів?

З'їзд розпочався близько 19 години і проходив у тісному холі історичного музею. На це скаржився і сам Вакарчук, який визнав, що спітнів, показавши мокру сорочку. "Створили такі умови, що голосувати проти небезпечно", - пожартував він.

Захід відбувався в напівзакритому режимі - за кілька годин до початку журналістів повідомили, що на сам з'їзд їх не пропустять - вони мали змогу лише спостерігати за трансляцією у прес-зоні.

Під час свого виступу пан Вакарчук заявив, що дві головні мети партії "Голос" - кардинальне оновлення судовоі системи та відсторонення олігархів від політичного контролю.

"Ми йдемо в політику всерйоз і надовго, - сказав він. - Вірю, що "Голос" буде продовжувати існувати і будувати велику Україну навіть тоді, коли нас всіх вже не буде", - сказав він.

На завершення свого виступу Вакарчук додав, що його партія сподівається "змінити стару політику і залишити її в цьому історичному музеї".

О 20:00, одразу після завершення з'їзду, поруч із Національним музеєм історії України має розпочатися концерт гурту "Океану Ельзи". Співрозмовники BBC розповіли, що там буде представлена пісня, яка стане своєрідним гімном передвиборчої кампанії.

Перша десятка

Святослав Вакарчук , лідер гурту "Океану Ельзи"

, лідер гурту "Океану Ельзи" Юлія Клименко , голова виборчого штабу партії "Голос". У 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки - керівника апарату. До цього працювала у приватному секторі на керівних посадах в компаніях з іноземними інвестиціями.

, голова виборчого штабу партії "Голос". У 2015-2016 роках працювала в уряді на посаді заступника Міністра економіки - керівника апарату. До цього працювала у приватному секторі на керівних посадах в компаніях з іноземними інвестиціями. Кіра Рудик, IT-підприємець, глава компанії Ring Ukraine

IT-підприємець, глава компанії Ring Ukraine Ярослав Желєзняк, заступник керівника виборчого штабу партії "Голос". З 2016 року був радником у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), а з 2017 - радник прем'єр-міністра з парламентських відносин. Викладає у Київській школі економіки.

заступник керівника виборчого штабу партії "Голос". З 2016 року був радником у складі стратегічної консультативної групи з підтримки реформ в Україні (SAGSUR), а з 2017 - радник прем'єр-міністра з парламентських відносин. Викладає у Київській школі економіки. Олександра Устінова , антикорупційний активіст

, антикорупційний активіст Олег Макаров , юрист

юрист Ярослав Юрчишин, громадський активіст, екс-керівник Transparency International в Україні

громадський активіст, екс-керівник Transparency International в Україні Сергій Рахманін , журналіст, заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня"

, журналіст, заступник головного редактора газети "Дзеркало тижня" Соломія Бобровська, співзасновниця громадських ініціатив "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", виконувала обов'язки Голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках

співзасновниця громадських ініціатив "Євромайдан SOS" та "Допомога ДПСУ", виконувала обов'язки Голови Одеської ОДА у 2016-2017 роках Ольга Стефанишина, екс-заступниця міністра охорони здоров'я

Копирайт изображения "Голос" Image caption У першій десятці - журналіст Сергій Рахманін. "У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні", - сказав він.

"Здійснити ривок"

Як розповів співрозмовник ВВС, ще зранку в суботу в концертному залі "StereoPlaza" пройшли збори кандидатів зі Святославом Вакарчуком. Саме тоді були узгоджені остаточні позиції людей у списку.

Наразі у партії серйозно розраховують, що прохідна частина списку складатиме 40-50 людей. Це означає, що набирати треба понад 15%.

Image caption З'їзд "Голосу" проходив у приміщенні Національного музею історії України. Поруч із ним встановили сцену, де о 20:00 має розпочатися концерт "ОЕ"

Команда Вакарчука, як кажуть співрозмовники, розраховує здійснити електоральний ривок з нинішніх 5%. Одна з головних ставок - на тур Україною і зустрічі з людьми, які закінчуватимуться концертами "ОЕ". Загалом протягом виборчої кампанії їх планують провести у 22 містах.

Після з'їзду Святослав Вакарчук запевнив журналістів, що такі концерти не будуть непрямим підкупом виборців. Він заявив, що зі сцени за "Голос" не агітуватиме.

Відбір кандидатів, за свідченням співрозмовників у партії, відбувався через своєрідний конкурс.

Кандидата могли знайти представники Вакарчука і запросити до партії. Але навіть у цьому випадку треба було подати документи і пройти відбір, показати знання і досягнення.

Пізніше Вакарчук заявив, що відбір кандидатів проводив номінаційний комітет з семи людей. До нього входив сам Вакарчук, а очолював Ярослав Юрчишин.

Image caption Журналісти спостерігали за з'їздом з екранів - на сам захід їх не пустили

Перші 40-50 людей також проходили співбесіду. Досьє кожного серйозно вивчав відділ безпеки партії "Голос" і антикорупційна група.

Людей з самого початку орієнтували, чи вони потрапляють у список до 40 місця, чи після. Але остаточне місце визначилось тільки сьогодні.

Так само сьогодні зранку були остаточно погоджені кандидати в мажоритарних округах.

Більшість цих людей мало відомі публіці, проте багато з них у свої порівняно молоді роки вже встигли показати певні успіхи і досягнення.

Image caption Антикорупційна активістка Олександра Устінова каже, що партія "Голос" розраховує на 8-10% голосів

Водночас менш оптимістичний співрозмовник у партії тверезіше оцінює шанси "Голосу". За його словами, прохідна частина наразі навряд чи складатиме понад 25 людей.

"Ривок може бути, але до 40-50 навряд чи дотягнемо", - визнає співрозмовник.

Антикорупційна активістка Олександра Устінова, яка останні пів року навчалась у Стенфорді і входить до команди "Голосу", розповіла BBC, що партія розраховує на 8-10%.

Хто ще з "Голосом"

Копирайт изображения TWITTER/GOLOSZMIN

Ще до початку з'їзду про свій похід у політику і підтримку партії "Голос" заявив шоумен Сергій Притула: "Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні, і я хочу докласти до цього свої зусилля", - пояснив він своє рішення.

Притула розповів, що балотуватиметься до Верховної Ради за списком політсили і попросив Святослава Вакарчука поствити його на 30-е місце в партійному списку, хоча той пропонував йому місце у першій десятці.

"Для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто казав мені "іди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати", - заявив Сергій Притула.

Шоумен також розповів, що переконав Святослава Вакарчука включити до списку ще низку людей, однак їхніх прізвищ не назвав.

Окрім того, у другій десятці партійного списку "Голосу" опинилися юристи Олександр Курдидик і Андрій Осачук, економіст Володимир Цабаль, ветеран АТО Роман Костенко, екс-заступниця міністра освіти Інна Совсун і підприємець, радник Мустафи Джемілєва Рустем Умєров.

Також відомо, що по мажоритарним округам від "Голосу" балотуватимуться чотири нинішніх народних депутати - Леонід Ємець ("Народний фронт"), Вікторія Войціцька ("Самопоміч"), Вікторія Пташник ("Самопоміч") та Павло Різаненко ("БПП").

Що з рейтингами

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Святослав Вакарчук заявив про намір брати участь у парламентських виборах у травні, ще до інавгурації Володимира Зеленського та його рішення розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Згідно з останніми опитуваннями, "Голос" долає п'ятивідсттковий бар'єр і проходить до Верховної Ради. За партію Святослава Вакарчука готові проголосувати 5,6% виборців, які визначились з симпатіями та підуть на вибори.

Ось як виглядає перша п'ятірка партій, що долають п'ятивідсттковий бар'єр:

"Слуга народу" - 48,2%

"Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%

"Європейська Солідарність" - 7,8%

"Батьківщина" - 6,9%

"Голос" - 5,6%

Ще кілька політсил близькі до подолання п'ятивідсоткового бар'єру: партію "Сила і честь" Ігоря Смешка готові підтримати 4,3%, "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка - 3,0%, "Радикальну партію" Олега Ляшка - 2,4%.

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