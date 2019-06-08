Хода на захист прав дітей і сімей у Києві - фото

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У суботу, 8 червня, у столиці пройшла Всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей.

Цей захід проводиться вже вчетверте і часто сприймається як антипод "Маршу рівності" - акції на підтримку ЛГБТ-спільноти, яка цього року відбудеться в Києві 23 червня.

Як повідомляють очевидці, участь в ході взяли кілька тисяч людей. До неї приєдналися як звичайні кияни, так і представники релігійних організацій.

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Серед учасників акції - предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

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Частина мітингувальників тримали в руках плакати із гаслами про сімейні цінності, інші висловлювалися проти абортів.

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Ще зранку учасники акції почали збиратися в парку ім. Тараса Шевченка, після чого колоною рушили до Хрещатика, звідки послідували до площі Конституції біля Верховної Ради.

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Акція пройшла спокійно - столичні правоохоронці про сутички і затримання поки не повідомляли.

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Хода відбулася за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та за підтримки громадських і благодійних організацій України.

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Організатори акції зазначають, що її мета - "привернути увагу суспільства та влади до моральних й духовних основ сім'ї та шлюбу як союзу чоловіка і жінки, що необхідно для гармонійного виховання та здорового розвитку дітей".

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