День народження королеви у фото: Меган, принц на коні і яскравий парад

Копирайт изображения Reuters Image caption Королева Єлизавета ІІ та члени королівської родини спостерігають за літаками над Букінгемським палацом

8 червня британська королева Єлизавета II святкує свій офіційний день народження.

Вона народилася 21 квітня - цього року їй виповнилося 93 роки. Але офіційні урочистості традиційно влаштовують у червні - зазвичай у другу суботу місяця.

У центрі Лондона пройшов традиційний парад до офіційного дня народження монарха зі щорічною церемонією Trooping the Colour.

До святкувань приєдналися члени королівської родини та тисячі глядачів.

На параді були присутні принц Чарльз і його дружина Камілла, герцог і герцогиня Кембриджські, а також герцог і герцогиня Сассекські - подружжя Гаррі і Меган.

Герцогиня Сассекська вперше з'явилася на публіці відтоді, як народила сина Арчі чотири тижні тому.

Копирайт изображения Danieal Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Меган вперше з'явилася на публіці з моменту народження сина, приїхавши на парад у супроводі Принца Гаррі

Копирайт изображения Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Кейт, герцогиня Кембриджська сиділа у відкритій кареті навпроти Меган

Копирайт изображения Victoria Jones/PA Wire Image caption Принц Вільям взяв участь у параді верхи

Копирайт изображения Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Принц Луї та принцесса Шарлотта спостерігали за парадом з Букінгемського палацу, а потім приєдналися до своїх батьків принца Вільяма та Кейт на балконі

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Чоловік королеви принц Філіп, який у понеділок відзначатиме свій 98-й день народження, вже відійшов своїх монарших обов'язків і не був присутній на параді.

Серед гостей церемонії була Тереза Мей, яка формально пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії цієї п'ятниці, але залишатиметься на посаді до призначення свого наступника.

Копирайт изображения Tolga Akmen/AFP/Getty Images Image caption Королева Єлизавета ІІ прибула на парад в кареті

Копирайт изображения Dominic Lipinski/PA Wire Image caption Королева Єлизавета ІІ бере участь у церемонії винесення стяга щороку. Винятком став 1955 рік, коли парад скасували через страйк

Копирайт изображения Tolga Akmen/AFP/Getty Images Image caption Королева Єлизавета ІІ спостерігає за парадом

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Церемонія винесення стяга Trooping the Colour - урочистий парад розведення караулів з винесенням стяга гвардійського полку, який несе караульну службу в Букінгемському палаці.

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Копирайт изображения Tolga Akmen/AFP/Getty Images Image caption Під час репетицій кожен із солдатів промарширував понад 400 км, зробивши понад пів мільйона кроків

Копирайт изображения Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images Image caption Члени Загону її величності королівської кінної артилерії прямують до Букінгемського палацу

Після цього королівська родина повернулася до Букінгемського палацу, з'явившись перед публікою на балконі.

Звідти вони спостерігали за традиційним прольотом літаків, в якому цього року взяли участь понад 20 сучасних та історичних літаків.

Після параду, в якому взяли участь більш ніж 1 400 солдат, у парку біля палацу пролунав 41 урочистий постріл.

Image caption Подивитися на проліт літаків над Букінгемським палацом прийшли тисячі глядачів

Копирайт изображения PETER NICHOLLS/REUTERS Image caption Пілотажна група "Червоні стріли" королівських ВПС пролетіла над Букінгемським палацом

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Копирайт изображения REUTERS Image caption Принц Вільям та Кейт з дітьми спостерігають за літаками на балконі палацу

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Подібний парад та церемонія нагадують традиційну підготовку до битв.

Дні народження монархів відзначають таким чином вже понад 250 років.

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