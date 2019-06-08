День народження королеви у фото: Меган, принц на коні і яскравий парад
8 червня британська королева Єлизавета II святкує свій офіційний день народження.
Вона народилася 21 квітня - цього року їй виповнилося 93 роки. Але офіційні урочистості традиційно влаштовують у червні - зазвичай у другу суботу місяця.
У центрі Лондона пройшов традиційний парад до офіційного дня народження монарха зі щорічною церемонією Trooping the Colour.
До святкувань приєдналися члени королівської родини та тисячі глядачів.
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На параді були присутні принц Чарльз і його дружина Камілла, герцог і герцогиня Кембриджські, а також герцог і герцогиня Сассекські - подружжя Гаррі і Меган.
Герцогиня Сассекська вперше з'явилася на публіці відтоді, як народила сина Арчі чотири тижні тому.
Чоловік королеви принц Філіп, який у понеділок відзначатиме свій 98-й день народження, вже відійшов своїх монарших обов'язків і не був присутній на параді.
Серед гостей церемонії була Тереза Мей, яка формально пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії цієї п'ятниці, але залишатиметься на посаді до призначення свого наступника.
Церемонія винесення стяга Trooping the Colour - урочистий парад розведення караулів з винесенням стяга гвардійського полку, який несе караульну службу в Букінгемському палаці.
Після цього королівська родина повернулася до Букінгемського палацу, з'явившись перед публікою на балконі.
Звідти вони спостерігали за традиційним прольотом літаків, в якому цього року взяли участь понад 20 сучасних та історичних літаків.
Після параду, в якому взяли участь більш ніж 1 400 солдат, у парку біля палацу пролунав 41 урочистий постріл.
Подібний парад та церемонія нагадують традиційну підготовку до битв.
Дні народження монархів відзначають таким чином вже понад 250 років.
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