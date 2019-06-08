У Росії знімають власну версією серіалу про Чорнобиль

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Російський телеканал "НТВ" працює над власною версією серіалу про катастрофу на Чорнобильській АЕС.

Майбутній серіал розповідатиме дещо іншу історію, аніж описана в серіалі HBO: в російській багатосерійний стрічці фігуруватиме ЦРУ, яка, за сюжетом, має певний стосунок до цієї трагедії.

Режисер серіалу Олексій Мурадов заявляє, що розповість про те, "що насправді тоді трапилось".

"Є теорія, що американці проникли на Чорнобильську станцію", - сказав він в інтерв'ю виданню "Комсомольська правда".

"Чимало істориків не виключають, що в день вибуху на ЧАЕС на станції працював агент іноземної розвідки", - додав він.

За даними видання The Hollywood Reporter, російський Мінкульт виділив на зйомки серіалу близько 30 мільйонів рублів.

Копирайт изображения Sky UK/HBO Image caption Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Останній епізод серіалу "Чорнобиль" виробництва телеканалу HBO вийшов минулого понеділка.

Шоу отримало дуже високі оцінки та схвальні відгуки як з боку кіноекспертів, так і з боку звичайних телеглядачів.

Проте на державних російських телеканалах лунали дещо інші оцінки.

"Якщо англосакси знімають щось про росіян, це точно не відповідатиме дійсності", - сказав в ефірі оглядач Анатолій Вассерман.

Він пояснив це тим, що "вони нас не люблять" і "не можуть нас зрозуміти".

"Комсомольська правда" присвятила серіалу "Чорнобиль" одразу кілька негативних статей.

В одній з них, приміром, згадувалося про конспірологічну теорію, яка полягала в тому, що шоу створили конкуренти російського підприємства "Росатом", аби зруйнувати репутацію Росії як ядерної держави.

Водночас оглядачі деяких інших російських ЗМІ, навпаки, схвально висловлювалися про "Чорнобиль" HBO.

Приміром видання "Известия" написало, що "Чорнобиль" зображує радянську епоху набагато реалістично, аніж більшість російських фільмів.

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