Список "Зе" - десятку очолив Разумков

  • 9 червня 2019
З'їзд партії "Слуга народу" проходив на тлі зелені Ботанічного саду
Image caption З'їзд партії "Слуга народу" проходив на тлі зелені Ботанічного саду

"Це точно моя промова, не Петра Олексійовича?" - пожартував на початку з'їзду "Слуги народу" президент Володимир Зеленський.

На з'їзді партії у неділю, 9 червня, зачитали першу двадцятку виборчого списку. Ці люди балотуватимуться до парламенту.

Список до Верховної Ради очолив політтехнолог і голова партії Дмитро Разумков.

Image caption Учасники з'їзду сиділи під тентом у формі зеленого листя

До першої п'ятірки списку крім Разумкова увійшли:

  • представник президента в парламенті Руслан Стефанчук,
  • радник президента Ірина Венедиктова,
  • голова Ради волонтерів при Міноборони в 2014-2017 у роках Давид Арахамія,
  • експерт команди Зеленського з антикорупційної політики та діджіталізаціі Галина Янченко

Також до списку увійшли Михайло Федоров - керівник діджитал-напрямку партії "Слуга народу", Олександр Корнієнко - політтехнолог і керівник виборчого штабу партії, Анастасія Красносільська - експерт з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко - медіаменеджер, керівник 1+1, Жан Беленюк - спортсмен, чемпіон світу з греко-римської боротьби.

Копирайт изображения ВВС
Image caption "Юзік" йде до Ради

Актор 95-го кварталу Юрій Корявченков (Юзік) буде балотуватися по мажоритарному округу у Кривому розі. Він заявив, що хоче йти до Ради, щоб змінити життя людей у цьому окрузі на краще.

Журналіст Олександр Дубінський заявив, що буде принципово балотуватися до Ради по мажоритарці в окрузі Ігоря Кононенка, соратника екс-президента Петра Порошенка.

Володимир Зеленський заявив, що у списку, з яким ця політчина сила іде на парламентські вибори, "можливо, комусь, м'яко кажучи, недопропорядному, вдалося нас трішечки обдурити", бо "не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити".

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