Список "Зе" - десятку очолив Разумков

Image caption З'їзд партії "Слуга народу" проходив на тлі зелені Ботанічного саду

"Це точно моя промова, не Петра Олексійовича?" - пожартував на початку з'їзду "Слуги народу" президент Володимир Зеленський.

На з'їзді партії у неділю, 9 червня, зачитали першу двадцятку виборчого списку. Ці люди балотуватимуться до парламенту.

Список до Верховної Ради очолив політтехнолог і голова партії Дмитро Разумков.

Image caption Учасники з'їзду сиділи під тентом у формі зеленого листя

До першої п'ятірки списку крім Разумкова увійшли:

представник президента в парламенті Руслан Стефанчук,

радник президента Ірина Венедиктова,

голова Ради волонтерів при Міноборони в 2014-2017 у роках Давид Арахамія,

експерт команди Зеленського з антикорупційної політики та діджіталізаціі Галина Янченко

Також до списку увійшли Михайло Федоров - керівник діджитал-напрямку партії "Слуга народу", Олександр Корнієнко - політтехнолог і керівник виборчого штабу партії, Анастасія Красносільська - експерт з податкового та антикорупційного законодавства, Олександр Ткаченко - медіаменеджер, керівник 1+1, Жан Беленюк - спортсмен, чемпіон світу з греко-римської боротьби.

Копирайт изображения ВВС Image caption "Юзік" йде до Ради

Актор 95-го кварталу Юрій Корявченков (Юзік) буде балотуватися по мажоритарному округу у Кривому розі. Він заявив, що хоче йти до Ради, щоб змінити життя людей у цьому окрузі на краще.

Журналіст Олександр Дубінський заявив, що буде принципово балотуватися до Ради по мажоритарці в окрузі Ігоря Кононенка, соратника екс-президента Петра Порошенка.

Володимир Зеленський заявив, що у списку, з яким ця політчина сила іде на парламентські вибори, "можливо, комусь, м'яко кажучи, недопропорядному, вдалося нас трішечки обдурити", бо "не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити".

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