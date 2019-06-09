Конституційний суд Молдови відсторонив від посади президента Додона
Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона і призначив виконувачем обов'язки глави держави чинного прем'єр-міністра країни Павла Філіпа.
Суд ухвалив таке рішення за запитом групи депутатів від Демократичної партії і пояснив його тим, що президент відмовився підписати указ про розпуск парламенту і виконати рішення КС.
У рішенні суду зазначається, що Павел Філіп має розпустити парламент і призначити дострокові вибори. Пан Філіп як в.о.президента з дозволу КС розпустив парламент і призначив на 6 вересня дострокові вибори.
Пан Додон у розмові з російською генцією новин "РИА Новости" заявив, що рішення суду спрямоване на "подальшу узурпацію влади".
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На своїй сторінці у Facebook відсторонений президент написав, що має намір звернутися до міжнародного співтовариства із закликом стати посередниками в процесі мирної передачі влади, а також закликав громадян країни не брати участь в акціях, організованих Демпартією у неділю.
Напередодні парламент Молдови оприлюднив заяву, у якій оголосив країну "захопленою державою".
Євросоюз у суботу закликав владу країни до спокою і стриманості.
Новий уряд
Раніше Конституційний суд Молдови ухвалив, що президент зобов'язаний розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів, якщо протягом трьох місяців після оголошення результатів виборів парламент не зможе сформувати новий уряд.
Згідно з постановою КС, тримісячний термін закінчився у ніч проти 8 червня.
Проте депутати від правлячої Партії соціалістів і правого блоку ACUM у суботу скликали засідання парламенту, обрали його керівництво і затвердили структуру і робочі органи.
Крім того, парламент затвердив склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Майєю Санду.
Того ж дня Конституційний суд визнав ці рішення незаконними.
У ніч проти неділі прихильники Демократичної партії встановили намети біля деяких міністерств і будівель правоохоронних органів в Кишиневі.
Як очікують, у неділю парламент Молдови має намір провести чергове засідання і ухвалити низку законів, попри рішення КС.
На виборах в лютому проросійська Соціалістична партія набрала майже третину голосів, однак цього виявилося недостатньо для формування уряду.
Один з головних суперників соціалістів - Демократична партія олігарха Володимира Плахотнюка - опинилась на третьому місці.
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