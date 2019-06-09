У Бангладеш затримали 6-х українців: МЗС з'ясовує, що сталось
Українські дипломати звернулись до МЗС Бангладеш з проханням пояснити, чому у країні затримали шістьох українців.
Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
Посольство України в Індії звернулося нотою до МЗС Бангладеш з клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови, в яких перебувають українці, і повідомити про їхній стан.
Україна не має посольства у Бангладеш, посольство України в Індії за сумісництвом виконує ці функції.
У понеділок, 10 червня, має відбутися зустріч українських дипломатів в посольстві Бангладеш в Делі.
Український консул планує відвідати затриманих українців.
Посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними.
За інформацією бангладешського видання BDNews24, українців затримали через підозру у шахрайстві з банкоматами.
Затримані перервали зв'язок між банкоматами і голвними сервреами за допомогою телефонних дзвінків і зняли гроші, цитує видання місцеву поліцію.
Там стверджують, що кошти знімали з банкоматів банку Dutch-Bangla Bank. З рахунків банку нібито зняли близько 3,5 тис. доларів.
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