Екологічна аварія: до річки Рось пливе тонна хімікатів
До притоки річки Рось потрапила тонна хімікатів - інсектициду "Нурал B". Є загроза забруднення річки Рось, у ній не можна купатися і ловити рибу.
Про аварію повідомили у райдержадміністрації міста Білої церкви і в поліції.
Вантажівка, яка перевозила хімікати, перевернулась поблизу села Збаржівка Погребищенського району, що на Вінниччині.
Небезпечна речовина потрапила у річку. На території Погребищенського району загинула риба.
За інформацією місцевої влади, близько 22 вечора хімікати досягнуть території Білоцерківщини.
Чиновники просять людей не купатися, не пити воду, не випасати худобу в акваторії річки Рось.
Інформацію про аварію просять максимально розповсюджувати.
Спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження.
Поліція публікує список населених пунктів, поблизу яких протікає річка Рось:
- с. Ординці
- с. Булаї
- с. Спичинці
- с. Василькіівці
- с. Педоси
- місто Погребище
- с. Круподеринці
- с. Саражинці
- с. Юнашки
- с. Дзюньків
- с. Обозівка
- с. Збаржівка
- с. Борщагівка
- с. Кошів
- с. Мармуліївка
- с. Погреби
- с. Косівка
- с. Зрайки
- с. Городище-Косівське
- с. Завадівка
- с. Рачки
- смт. Володарка
- с. Надросівка
- с. Логвин
- с. Березна
- с. Михайлівка
- с. Городище-Пустоварівське
- с. Щербаки
- с. Фесюри
- с. Мала Сквирка
- с. Яблунівка
- с. Городище
- с. Пилипча
- с. Глибочка
- с. Чмирівка
- м. Біла Церква
- с. Шкарівка
- с. Коженики
- с. Томилівка
- с. Бирюки
- с. Пугачівка
- с. Острів
- с. Синява
- смт. Рокитне
- с. Бушеве
- с. Бовкун
- с. Саварка
- с. Синиця
- с. Лютарі
- с. Бородані
- с. Чайки
- с. Мисайлівка
- с. Розкопанці
- м. Богуслав
- с. Хохітва
- с. Дешки
- с. Тептіївка
- с. Калинівка
- с. Половецьке
- с. Москаленки
- с. Хлерівка
- с. Миколаївка
- смт. Стеблів
- с. Яблунівка
- м. Корсунь-Шевченківський
- с. Карашина
- с. Вільхівчик
- с. Гарбузин
- с. Набутів
- с. Драбівка
- с. Нетеребка
- с. Сахнівка
- с. Лука
- с. Межиріч
- с. Михайлівка
- с. Хрещатик