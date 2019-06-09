Екологічна аварія: до річки Рось пливе тонна хімікатів

  • 9 червня 2019
річка Рось Копирайт изображения unian
Image caption Річка Рось тече через кілька областей України і впадає в Дніпро

До притоки річки Рось потрапила тонна хімікатів - інсектициду "Нурал B". Є загроза забруднення річки Рось, у ній не можна купатися і ловити рибу.

Про аварію повідомили у райдержадміністрації міста Білої церкви і в поліції.

Вантажівка, яка перевозила хімікати, перевернулась поблизу села Збаржівка Погребищенського району, що на Вінниччині.

Небезпечна речовина потрапила у річку. На території Погребищенського району загинула риба.

За інформацією місцевої влади, близько 22 вечора хімікати досягнуть території Білоцерківщини.

Чиновники просять людей не купатися, не пити воду, не випасати худобу в акваторії річки Рось.

Інформацію про аварію просять максимально розповсюджувати.

Спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження.

Поліція публікує список населених пунктів, поблизу яких протікає річка Рось:

  • с. Ординці
  • с. Булаї
  • с. Спичинці
  • с. Василькіівці
  • с. Педоси
  • місто Погребище
  • с. Круподеринці
  • с. Саражинці
  • с. Юнашки
  • с. Дзюньків
  • с. Обозівка
  • с. Збаржівка
  • с. Борщагівка
  • с. Кошів
  • с. Мармуліївка
  • с. Погреби
  • с. Косівка
  • с. Зрайки
  • с. Городище-Косівське
  • с. Завадівка
  • с. Рачки
  • смт. Володарка
  • с. Надросівка
  • с. Логвин
  • с. Березна
  • с. Михайлівка
  • с. Городище-Пустоварівське
  • с. Щербаки
  • с. Фесюри
  • с. Мала Сквирка
  • с. Яблунівка
  • с. Городище
  • с. Пилипча
  • с. Глибочка
  • с. Чмирівка
  • м. Біла Церква
  • с. Шкарівка
  • с. Коженики
  • с. Томилівка
  • с. Бирюки
  • с. Пугачівка
  • с. Острів
  • с. Синява
  • смт. Рокитне
  • с. Бушеве
  • с. Бовкун
  • с. Саварка
  • с. Синиця
  • с. Лютарі
  • с. Бородані
  • с. Чайки
  • с. Мисайлівка
  • с. Розкопанці
  • м. Богуслав
  • с. Хохітва
  • с. Дешки
  • с. Тептіївка
  • с. Калинівка
  • с. Половецьке
  • с. Москаленки
  • с. Хлерівка
  • с. Миколаївка
  • смт. Стеблів
  • с. Яблунівка
  • м. Корсунь-Шевченківський
  • с. Карашина
  • с. Вільхівчик
  • с. Гарбузин
  • с. Набутів
  • с. Драбівка
  • с. Нетеребка
  • с. Сахнівка
  • с. Лука
  • с. Межиріч
  • с. Михайлівка
  • с. Хрещатик

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