Екологічна аварія: до річки Рось пливе тонна хімікатів

Копирайт изображения unian Image caption Річка Рось тече через кілька областей України і впадає в Дніпро

До притоки річки Рось потрапила тонна хімікатів - інсектициду "Нурал B". Є загроза забруднення річки Рось, у ній не можна купатися і ловити рибу.

Про аварію повідомили у райдержадміністрації міста Білої церкви і в поліції.

Вантажівка, яка перевозила хімікати, перевернулась поблизу села Збаржівка Погребищенського району, що на Вінниччині.

Небезпечна речовина потрапила у річку. На території Погребищенського району загинула риба.

За інформацією місцевої влади, близько 22 вечора хімікати досягнуть території Білоцерківщини.

Чиновники просять людей не купатися, не пити воду, не випасати худобу в акваторії річки Рось.

Інформацію про аварію просять максимально розповсюджувати.

Спеціальні служби роблять заміри води та локалізують можливу зону ураження.

Поліція публікує список населених пунктів, поблизу яких протікає річка Рось: