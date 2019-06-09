"Свобода", Ярош і Білецький разом йдуть до Ради

Копирайт изображения svoboda.org.ua Image caption Олег Тягнибок і Дмитро Ярош будуть в одному списку

Організації "Свобода", Національний корпус, Правий сектор, Українська Добровольча Армія, ОУН та Конгрес Українських Націоналістів йдуть на вибори до Ради спільним списком. Очолить похід націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Про це повідомила прес-служба партії "Свободи". До першої п'ятірки списку "об'єднаної сили націоналістів" увійшли засновник і перший командир полку "Азов", лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, а також діючий лідер "Правого сектора" Андрій Тарасенко.

Білецький, Ярош і Тарасенко займають друге, третє і четверте місце в списку "об'єднаної сили націоналістів, які підуть за списком "Свободи".

П'ятий у списку - екс-кандидат в президенти від партії і віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський.

Копирайт изображения svoboda.org.ua Image caption Похід націоналістів до Ради

Як йдеться у поширеній прес-службою "Нацкорпуса" заяві, політсили і громадські організації об'єдналися заради перезапуску українського патріотичного руху.

"Майбутні вибори стануть вирішальним кроком і складним випробуванням для України. Буде визначено вектор розвитку держави ще на п'ять років. За цей час країна може або відродитися з попелу і дати відсіч агресору, або дотла згоріти в полум'ї війни і корупції", - йдеться в заяві.

"Основою нового парламенту стануть справжні патріоти з незаплямованою репутацією і щирим бажанням працювати в інтересах людей, в ім'я українського народу", - заявляють в "Нацкорпусі".

Окрім спільного списку, під час зібрання також затвердили перелік кандидатів у одномандатних мажоритарних округах.

На вибори націоналісти йдуть із програмою "Україна - понад усе!".

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