Конфлікт довкола ринку "Барабашово": журналіст в реанімації

Копирайт изображения kh.suspilne.media Image caption Вадима Макарюка побили, коли він знімав конфлікт довокола ринку "Барабашово"

Оператор харківської служби новин "Вісті" Вадим Макарюк, якого 7 червня побили під час конфлікту довкола ринку "Барабашово", перебуває у реанімації у важкому стані. Про це повідомляє позаштатний кореспондент ВВС News Україна з Харкова.

День народження у лікарні

9 червня біля лікарні швидкої невідкладної допомоги у Харкові зібралися кілька десятків журналістів. Вони відзначають день народження оператора Вадима Макарюка. Сам Вадим зараз у реанімації.

Копирайт изображения ВВС Image caption Журналісти зібралися біля лікарні, щоб підтримати колегу

Журналіст опинився у лікарні через те, що знімав сутички біля скандально відомого харківського ринку " Барабашово". Через побиття у оператора стався крововилив у мозок. За словами колег, в обличчя оператору випустили газ, в нього постраждали очі.

"Його били натовпом одного. Били лежачого. Били усвідомлено. Тому що оператор. Тому що робив свою роботу. Тому що знімав", - написала у Facebook журналіст Олена Львова і закликала правоохоронців розслідувати напад на журналіста.

"Під час зйомки конфлікту група з 10-15 людей починає переслідувати оператора новин, наздоганяє його, збиває з ніг і б'є лежачого. Оператора важко переплутати з пікетниками чи опонентом. Щоб бити оператора натовпом, потрібно, або мати цілеспрямовану вказівку не залишати слідів відеозйомки, або мати повну індульгенцію на свавілля в цьому місті", - обурюється у Facebook журналіст Олександр Костенко.

Бійка на "Барабашово": арматура і тупі предмети

7 червня у ТРЦ "Барабашово" сталися сутички. Адміністрація ринку заявила про те, що на територію проникли представники "Національного корпусу".

За версією керівництва ринку, представники "Нацкорпусу" захопили приміщення, орендоване ветераном АТО, виставили на вулиці його речі, та відмовилися залишати крамницю навіть після того, як орендар пред'явив документи.

"Пізніше, після прибуття чергової групи у спортивних костюмах від "Нацкорупусу", представники радикалів почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО із застосуванням арматури, тупих та колючих предметів", - йдеться у заяві ТРЦ "Барабашово".

Під час цієї бійки і постраждав оператор.

"Викидають з магазинів"

Частина підприємців ринку виклала свою версію конфлікту у Telegram "Національного корпусу". Вони спростовують заяви адміністрації ринку і заявляють, що їх викидають на вулицю.

"Це крик душі! Нас викидають з наших магазинів, відбирають наше майно. Поліція не діє. На ринку "Барабашово" твориться беспрєдєл", - заявив один з протестувальників на відео, яке розповсюджує "Нацкорпус".

"Прес-служба "Барабашово" сьогодні розповсюдила неправдиву інформацію, що "Нацкорпус" захопив торгові об'єкти учасника АТО. Все було прямо навпаки. Саме тітушки АВЄКа (управляючої компанії) зрізали двері на торговому об'єкті, які належать підприємцю", - заявив один з протестувальників. Він додав, що цьому підприємцю нанесли ножові поранення.

Одразу після побиття на знак протесту вони перекривали проїжджу частину біля ринку.

Вісім людей постраждали

В результаті сутичок постраждало восьмеро людей. У більшості легкі тілесні ушкодження, повідомляє поліція.

Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень - за статтею 125 "умисне легке тілесне ушкодження", та за фактом групового порушення порядку.

Через побиття телеоператора слідчі відкрили ще три кримінальні провадження - погроза або насильство щодо журналіста, перешкоджання професійній діяльності та розбій.

"На даний час допитано понад три десятки осіб... Вилучається відео з камер спостереження, де могли потрапити події. Звертаємося до громадськості, може, хтось знімав на телефон. Встановлюємо всіх учасників подій", - повідомив прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Знайти нападників

Журналісти Харкова вимагають від правоохоронців розслідувати напад на журналіста. Представники різних ЗМІ готують листа до правоохоронців Харкова, міністра МВС Арсена Авакова та президента Володимира Зеленського.

"Камера розбита. Відео не вдалося знайти ані у камері, ані поряд. Слідчий ще з ним не спілкувався. Лікарі забороняють йому будь-яке спілкування", - розповідає колега оператора Анна Черненко.

На момент, коли журналіста доставили у лікарню, він не зміг описати нападників, лише сказав, що їх було кілька.

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