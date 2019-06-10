Вибори у Казахстані: перемагає наступник Назарбаєва, протестувальників затримують

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У Казахстані в неділю відбулися перші президентські вибори, на яких не балотувався Нурсултан Назарбаєв. Чинний лідер країни Касим-Жомарт Токаєв, за результатами екзитполів, набирає близько 70% голосів.

Вибори викликали численні протести, в результаті яких затримали сотні людей. Протестувальники стверджували, що дострокові вибори президента недемократичні, а їх результат — вирішили заздалегідь.

Близько 500 людей затримали, оскільки мітинги були несанкціоновані, повідомляє місцеве МВС.

Як передає кореспондент BBC, ніхто не сумнівався в тому, що на недільних виборах президента Казахстану переможе Касим-Жомарт Токаєв, якого висунула керівна партія і який представляє назарбаєвських еліту.

Як повідомляє портал vesti.kg, серед затриманих на мітингах є і місцеві журналісти. За повідомленням Vlast.kz, затримані оператор цього інтернет-видання Катерина Суворова, журналіст "Азаттик" Петро Троценко і політолог Дімаш Альжанов.

Британський журналіст Кріс Ріклтон, який працює в агентстві AFP, повідомив в Twitter, що його теж затримали.

"Я в автозаку, мене затримали за мою професійну діяльність. Синець під оком — результат грубого арешту. Я впав на коліно поліцейського, мене не били зумисне. У мене забрали акредитацію", — написав Ріклтон.

Пропустити Twitter допис , автор: @ChrisRickleton In a police van after being detained for carrying out my professional activities. Black eye sustained during a rough arrest. I fell on a policeman's knee and was not struck deliberately. My accreditation was taken from me. #Kazelection2019 pic.twitter.com/GV8F9nmEKm — Chris Rickleton (@ChrisRickleton) 9 червня 2019 р.

Як повідомляє портал Vlast.kz, Кріс Ріклтон і його колега провели дві години у райвідділку, поки в справу не втрутився заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко. Він подзвонив журналістам і перепросив, після чого їх відпустили.

Повідомляється, що казахстанські ЗМІ скаржились на блокування інтернету і проблеми з доступом до соцмереж у день голосування.

Заступник генерального прокурора країни Булат Дембаев заявив, що "окремі користувачі" соцмереж проводять незаконну агітацію в день виборів, але при цьому зазначив, що йому не відомо про перебої зі зв'язком.

Копирайт изображения AFP Image caption Учасники протестних акцій закликали бойкотувати позачергові президентські вибори

Раніше МВС Казахстану повідомляло, що у зв'язку з виборами в Казахстані поліція перейшла на посилений режим роботи.

У МВС стверджують, що несанкціоновані акції скликали за ініціативою забороненої судом країни екстремістської організації "ДВК".

"Втікач, керівник цієї організації (Мухтар Аблязов) напередодні виборів вів масовану пропагандистську роботу з дискредитації влади в країні, бойкоту позачергових виборів, закликав до антисуспільних дій в період виборів", — сказав заступник голови МВС країни.

Лідер забороненого в країні опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов, який живе у Франції, закликав своїх прихильників виходити 9-10 червня на вуличні протести.

Копирайт изображения AFP Image caption У найбільших містах Нур-Султані та Алмати на вулиці вийшли близько тисячі мітингувальників

Позачергові вибори в Казахстані оголосили незабаром після того, як 20 березня Нурсултан Назарбаєв достроково пішов у відставку. Він беззмінно очолював країну майже 30 років.

При цьому колишній президент збереже вплив на силові структури і сектор оборони.

Кандидатами в президенти зареєстровані сім осіб, в тому числі виконуючий обов'язки глави держави Касим-Жомарт Токаєв, якого висунула партія Назарбаєва "Нур Отан".

У неділю вранці Токаєв повідомив журналістам на виборчій дільниці, що Казахстан збереже зовнішньополітичний курс, закладений Назарбаєвим.

Для перемоги кандидату в президенти необхідно набрати понад 50% голосів виборців, в іншому випадку буде другий тур.

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