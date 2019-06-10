Вибори у Казахстані: перемагає наступник Назарбаєва, протестувальників затримують
У Казахстані в неділю відбулися перші президентські вибори, на яких не балотувався Нурсултан Назарбаєв. Чинний лідер країни Касим-Жомарт Токаєв, за результатами екзитполів, набирає близько 70% голосів.
Вибори викликали численні протести, в результаті яких затримали сотні людей. Протестувальники стверджували, що дострокові вибори президента недемократичні, а їх результат — вирішили заздалегідь.
Близько 500 людей затримали, оскільки мітинги були несанкціоновані, повідомляє місцеве МВС.
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Як передає кореспондент BBC, ніхто не сумнівався в тому, що на недільних виборах президента Казахстану переможе Касим-Жомарт Токаєв, якого висунула керівна партія і який представляє назарбаєвських еліту.
Як повідомляє портал vesti.kg, серед затриманих на мітингах є і місцеві журналісти. За повідомленням Vlast.kz, затримані оператор цього інтернет-видання Катерина Суворова, журналіст "Азаттик" Петро Троценко і політолог Дімаш Альжанов.
Британський журналіст Кріс Ріклтон, який працює в агентстві AFP, повідомив в Twitter, що його теж затримали.
"Я в автозаку, мене затримали за мою професійну діяльність. Синець під оком — результат грубого арешту. Я впав на коліно поліцейського, мене не били зумисне. У мене забрали акредитацію", — написав Ріклтон.
Як повідомляє портал Vlast.kz, Кріс Ріклтон і його колега провели дві години у райвідділку, поки в справу не втрутився заступник міністра закордонних справ Казахстану Роман Василенко. Він подзвонив журналістам і перепросив, після чого їх відпустили.
Повідомляється, що казахстанські ЗМІ скаржились на блокування інтернету і проблеми з доступом до соцмереж у день голосування.
Заступник генерального прокурора країни Булат Дембаев заявив, що "окремі користувачі" соцмереж проводять незаконну агітацію в день виборів, але при цьому зазначив, що йому не відомо про перебої зі зв'язком.
Раніше МВС Казахстану повідомляло, що у зв'язку з виборами в Казахстані поліція перейшла на посилений режим роботи.
У МВС стверджують, що несанкціоновані акції скликали за ініціативою забороненої судом країни екстремістської організації "ДВК".
"Втікач, керівник цієї організації (Мухтар Аблязов) напередодні виборів вів масовану пропагандистську роботу з дискредитації влади в країні, бойкоту позачергових виборів, закликав до антисуспільних дій в період виборів", — сказав заступник голови МВС країни.
Лідер забороненого в країні опозиційного руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов, який живе у Франції, закликав своїх прихильників виходити 9-10 червня на вуличні протести.
Позачергові вибори в Казахстані оголосили незабаром після того, як 20 березня Нурсултан Назарбаєв достроково пішов у відставку. Він беззмінно очолював країну майже 30 років.
При цьому колишній президент збереже вплив на силові структури і сектор оборони.
Кандидатами в президенти зареєстровані сім осіб, в тому числі виконуючий обов'язки глави держави Касим-Жомарт Токаєв, якого висунула партія Назарбаєва "Нур Отан".
У неділю вранці Токаєв повідомив журналістам на виборчій дільниці, що Казахстан збереже зовнішньополітичний курс, закладений Назарбаєвим.
Для перемоги кандидату в президенти необхідно набрати понад 50% голосів виборців, в іншому випадку буде другий тур.
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