У Лос-Анджелесі проходить одна з найбільших виставок цифрових розваг - E3. Корпорація Microsoft на своїй прес-конференції в рамках виставки несподівано вивела на сцену Кіану Рівза. Відомий актор вийшов, аби оголосити про свою участь у грі Cyberpunk 2077, та повідомити, що вона надійде на продаж у квітні 2020 року.

Рольову гру про світ майбутнього розробляє відома польська студія CD Projekt Red, яка створила визнану критиками й гравцями серію ігор "Відьмак".

Поява Рівза викликала шквал аплодисментів, а один з відвідувачів викрикнув з зали: "Від тебе перехоплює дух".

"Ні, це від вас перехоплює дух", — відповів актор під сміх натовпу.

Залучення Рівза гарантує позитивну рекламу для польської студії, яку останнім часом багато критикували за те, що, як повідомляли, вона тисне на своїх розробників та змушує перепрацьовувати, аби прискорити розробку Cyberpunk 2077.

Участь акторів у розробці ігор є доволі розповсюдженим явищем. Наприклад, актор Віллем Дефо подарував свою зовнішність та голос герою гри Beyond: Two Souls, а Кевін Спейсі — одній із частин ігрової серії Call of Duty.

Нове покоління

В рамках тієї ж прес-конференції Microsoft оголосила про скорий прихід нового покоління ігрових консолей.

Наступник для її Xbox One, яка продалася у світі тиражем у понад 42 мільйони одиниць, надійде у продаж до кінця 2020 року.

Спадкоємець під кодовим ім'ям Project Scarlett, за словами Microsoft, стане "найбільшим стрибком" для нового покоління, яке коли-небудь бачила індустрія.

На виставці E3, Microsoft заявила, що спеціально розроблений для пристрою процесор AMD буде в чотири рази потужнішим, ніж у Xbox One X.

Однією ж з перших ігор для приставки стане Halo Infinite.

Проте компанія не показала, як буде виглядати нова консоль, або ж скільки може коштувати.

Копирайт изображения Microsoft Image caption Halo гарантує, що на наступній консолі від самого старту буде доступна хоча б одна високобюджетна гра

Оголошення від Microsoft вторить подібним обіцянкам Sony щодо майбутньої PlayStation 5, яка також знаходиться у розробці.

"Як і очікувалося, оскільки до виходу Xbox наступного покоління залишається не менше ніж 17 місяців, то повної інформації нам не представили", - прокоментував Пірс Гардінг-Роллс з консалтингової компанії IHS Markit.

"Компанія Sony зробила подібну презентацію потужностей наступного покоління на попередній події для інвесторів, але презентація Microsoft на E3 й оголошення про те, що Halo Infinite буде грою, доступною з самого запуску консолі, позиціювати консоль сильно, особливо для аудиторії за США".

Копирайт изображения Microsoft Image caption Це було одне з небагатьох доступних зображень, які демонструють можливості наступного покоління консолей

Що ще відомо про наступника Xbox One:

дозволяють грати з частотою у 120 кадрів в секунду

підтримують відтворення контенту з роздільною здатністю у 8K, хоча не було зрозуміло, чи мова йшла лише про відео, або ж й про ігри

міститиме швидкісний твердотіловий накопичувач, який допоможе скоротити час завантаження контенту.

