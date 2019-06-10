200-тисячні протести у Гонконзі. Чого вимагають жителі й чому Китай проти?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю на вулиці Гонконгу вийшли кілька сотень тисяч людей

У Гонконзі пройшла масштабна акція протесту через пропоновані зміни до законодавства, які мають дозволити екстрадицію на материковий Китай. Китайські державні ЗМІ звинуватили у підготовці акцій "сили з-за кордону, які намагаються нашкодити Китаю".

Недільні протести стали, ймовірно, наймасовішими з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю у вигляді окремого автономного округу.

За словами організаторів, на вулиці вийшов понад мільйон людей. Поліція ж нарахувала близько 240 тисяч.

Що сталося?

У неділю кілька сотень тисяч людей пройшли вулицями міста в білому одязі. Під кінець ходи почалися сутички протестувальників з поліцією.

Копирайт изображения EPA Image caption Це найбільший протест у Гонконзі за багато років

Зіткнення були локальними й не переросли в масові. Активісти намагалися проникнути в будівлю законодавчих зборів, знісши тимчасові огорожі, встановлені поліцією.

Поліцейські застосували перцеві балончики та кийки. На деяких знімках видно людей із закривавленими обличчями. Щонайменше троє поліцейських і журналіст постраждали, повідомили в поліції.

Проти чого виступають?

Приводом для протестів став проект змін у законодавство автономного регіону, яким пропонують дозволити екстрадицію, обвинувачених у злочинах владою інших країн.

Ініціатива виникла після того, як 19-річний житель Гонконгу вбив свою 20-річну вагітну подругу, коли вони відпочивали на Тайвані у лютому минулого року.

Чоловік втік до Гонконгу і його не змогли видати на запит влади Тайваню, оскільки між ними не існує договору про екстрадицію.

Якщо поправку підтримають, то жителів міста зможуть екстрадувати навіть у ті країни, з якими в автономного Гонконгу немає про це договору, в тому числі на Тайвань, у Макао і материкову частину Китаю просто за рішенням суду.

Критики поправки вважають, що вона позбавить Гонконг серйозної частини автономії, і побоюються, що екстрадиція до материкового Китаю поставить під загрозу права підозрюваних. Наразі підозрюваних із Гонконгу в материковий Китай не екстрадують.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тисячі громадян виступають проти екстрадиції на материковий Китай

Керівниця місцевої адміністрації Керрі Лам заявила, що не планує відмовлятись від законопроекту, попри масові протести.

Вона також пообіцяла передбачити у законі гарантії прав людини, а також регулярно звітувати про виконання закону у парламенті.

Парламент Особливого адміністративного району Гонконг обговорить поправки 12 червня.

Що кажуть китайські ЗМІ?

"Деякі жителі Гонконгу піддалися на хитрощі опозиції і їх закордонних союзників і почали підтримувати кампанію проти екстрадиції", — пише газета China Daily в редакційній колонці.

"Будь-яка розсудлива людина підтримає законопроект, час якого давно прийшов, адже він призначений для того, аби усунути прогалини в законодавстві й не дати Гонконгу перетворитися в безпечне місце для злочинців".

У материковому Китаї новини про протести в Гонконзі цензурували: іноземні ЗМІ, що повідомляли про них, блокували, а пошукові сайти направляли користувачів на проурядові ЗМІ.

Гонконг і Китай?

Особливий адміністративний район Гонконг — колишня британська колонія, яка після повернення Китаю в 1997 році має автономний статус і управляється за принципом "одна країна — дві системи".

У Гонконгу свої закони, а права і свободи його жителів, як вважається, захищені краще, ніж на материковому Китаї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай на чолі з Сі Цзіньпіном намагається посилити свій вплив у Китаї

Гонконг має угоди про екстрадицію з 20 країнами, включаючи США і Британію, але не з Китаєм. Переговори з цього питання між Гонконгом і материковим Китаєм тривають близько 20 років.

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