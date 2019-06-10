"Батьківщина" йде на вибори. Хоче коаліції зі "Слугою народу" і Тимошенко прем'єром

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Партія "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко провела з'їзд, на якому затвердила кандидатів у депутати за партійним списком і в мажоритарних округах.

"Батьківщина" — одна з небагатьох партій цьогорічної кампанії, яка провела з'їзд прямо у подвір'ї свого партійного офісу на вулиці Турівській у Києві.

"Це історичне подвір'я і ми вирішили, що на цьому звичайному для нас місці ми мусимо і можемо провести наш з'їзд по старту участі партії "Батьківщина" в парламентських виборах", — сказала Юлія Тимошенко.

Перша п'ятірка списку партії виглядає наступним чином:

Юлія Тимошенко - лідер партії Сергій Тарута - великий підприємець, засновник партії "Основа" Валентин Наливайченко - ексголова СБУ, голова партії "Справедливість" Сергій Соболєв - чинний народний депутат від "Батьківщини", близький соратник Олена Кондратюк - народний депутат від "Батьківщини", дружина одного з керівників медіахолдингу StarLightMedia Олександра Богуцького, який належить Віктору Пінчуку.

За інформацією BBC News Україна до другої п'ятірки увійшов чинний депутат Іван Кириленко, колишній нардеп генерал-лейтенант Андрій Кожем'якін, депутати Григорій Немиря, Сергій Власенко та Валерій Дубіль.

Лідерка партії заявила, що не хоче допустити реваншу попередніх сил, які "п'ять років грабували країну", а тому виступає за "об'єднання демократичних сил".

Наприклад, вона виступила за об'єднання зусиль із партіями "Слуга народу" і "Голос" на мажоритарних округах.

"Справжні демократичні сили, які можуть прийти до парламенту, а це: "Батьківщина", "Слуга народу", партія "Голос" Святослава Вакарчука мусять об'єднатися і на тих округах, де ідуть мастодонти того корумпованого режиму, який діяв п'ять років і, який зараз пав, щоб вони не пройшли", — сказала вона.

Колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко у своєму виступі назвав Тимошенко "майбутнім прем'єром".

Майбутня коаліція

Пані Тимошенко заявила, що планує увійти у майбутню коаліцію Верховної Ради.

"Наша команда налаштована в новому парламенті іти в сильну коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами", — сказала вона.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко хоче увійти в коаліцію з партією "Слуга народу"

Лідерка "Батьківщини" сказала, що її політсила готова запропонувати майбутній коаліції свою програму "Новий курс" у якості коаліційної угоди.

Саму ж коаліції вона пропонує назвати "Коаліція дій". Перші результати майбутня коаліція має показати вже за 100 днів.

"Важливо, аби не наступив реванш і реальні результати, які відчують люди, прийшли", - сказала Юлія Тимошенко.

За її словами, необхідно провести "злам старої системи".

Пані Тимошенко пообіцяла скасувати близько 37 податків і зборів, знизивши податкове навантаження на бізнес на 50%.

Також її партія виступає за впровадження доступних кредитів та підтримку середнього класу.

Виборчий досвід

На дострокових виборах 2014 року "Батьківщина" отримала близько 5,7% підтримки.

Найкращі результати на виборах до Верховної Ради "Батьківщина" отримувала у 2006 році — 22,39%, а також на дочасних виборах у 2007-му — 30,71%. Тоді ж коаліція демократичних сил довірила Юлії Тимошенко посаду прем'єр-міністра.

У 2012-му політичну силу на виборах очолив Арсеній Яценюк, оскільки Юлія Тимошенко перебувала за у в'язниці. "Об'єднана опозиція "Батьківщина", що об'єднала кілька партій, тоді здобула за списком 25,55%

За результатами опитування групи "Рейтинг", "Батьківщина" Юлії Тимошенко може отримати таку ж підтримку, як і у 2014 році — 6-7%.

За партійними списками до Верховної Ради обирають 225 депутатів, а ще половину — у мажоритарних округах. Але їх менш як 225, адже вибори не проводять в округах Криму та частини Донбасу.

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